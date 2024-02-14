我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓與古巴在紐約正式建立外交關係

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半2萬人被拘

加州推出「防攀爬」新圍牆 阻止從墨西哥越境

記者顏伶如／即時報導
加州聖地牙哥附近，常有無證客從墨西哥翻牆越境。(美聯社)
加州聖地牙哥附近，常有無證客從墨西哥翻牆越境。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)14日報導，具有防止攀爬(anti-climbing)設計的圍牆在加州聖地牙哥墨西哥帝華納(Tijuana)交界邊境推出，朝向墨西哥一側的圍牆頂端有著類似雨篷(awning)的金屬斜面，阻止翻越圍牆。

非政府組織「美國公誼服務委員會」(American Friends Service Committee，AFSC)移民倡議專家里歐斯(Pedro Rios)接受地方電視台Fox 5訪問時說，防攀爬功能旨在阻止民眾翻越圍牆。他說，美墨邊境第一次推出具有雨篷設計的新圍牆。

新圍牆設置於聖地牙哥友誼公園(Friendship Park)，「友誼公園之友」(Friends of Friendship Park)上周在Instagram分享新款圍牆的照片。

根據媒體報導，有著雨篷設計的圍牆屬於設計原型(prototype)，如果確實發揮防止跨越圍牆的效果，未來將在其他路段的美墨邊境擴大實施。

不過，里歐斯表示，某些人士質疑雨篷設計可能有致命危險。

他說：「我們持續看到民眾從圍牆摔落而需要就醫的狀況。」

里歐斯說，對於摔落在墨西哥境內的民眾，「美國公誼服務委員會」並沒有關於新款圍牆導致受傷的統計。

他也表示，新款圍牆在友誼公園推出，充滿諷刺意涵。友誼公園是前任第一夫人派特‧尼克森(Pat Nixon)於1971年創立，象徵美國與墨西哥之間的關係密切。

里歐斯指出，新款圍牆可能導致民眾受傷，與友誼公園成立主旨剛好背道而馳。

前總統川普任內為聖地牙哥美墨邊境地區的老舊邊境圍牆推出更新計畫。拜登總統上台後，2022年8月停止圍牆興建工程。

今年1月，修牆工程恢復進行，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)則同意降低某些路段的雙層圍牆高度。

墨西哥 聖地牙哥 美墨邊境

上一則

SpaceX登月任務最後關頭喊卡 無人探測器延後發射

下一則

微軟：中俄伊駭客利用OpenAI工具 加強間諜能力

延伸閱讀

比亞迪擬在墨西哥設廠 成立對美市場出口中心

比亞迪擬在墨西哥設廠 成立對美市場出口中心
3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長
K到12年級 加州私校平均學費52萬 矽谷最貴私校每年學費近6萬

K到12年級 加州私校平均學費52萬 矽谷最貴私校每年學費近6萬
洛城新語／1號提案 恐無法拆彈遊民危機

洛城新語／1號提案 恐無法拆彈遊民危機

熱門新聞

福茂集團董事長兼執行長趙安吉。(家人提供)

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

2024-02-12 16:20
一般消費大眾在超市購物，仍感到物價太高。(美聯社)

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

2024-02-07 11:22
美國一名孕婦，發現老公竟下藥想讓自己流產，且次數多達7次。示意圖／ingimage

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

2024-02-12 13:15
圖為前總統川普於上月14日到愛阿華參加競選活動時，到當地披薩店訂製披薩並送到消防局。（美聯社）

明明披薩是圓形…為何紙盒是方的？內行解謎了

2024-02-07 17:32
(美聯社)

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

2024-02-07 12:01
萊拉斯從大學開始養成翻垃圾的習慣，更宣稱靠此平均一年進帳300萬元。示意圖。（Pexels）

2寶媽愛翻垃圾 自爆靠翻垃圾1年賺進300萬元

2024-02-07 17:45

超人氣

更多 >
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢

初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒
紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命

紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命