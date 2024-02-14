加州推出「防攀爬」新圍牆 阻止從墨西哥越境

加州聖地牙哥附近，常有無證客從墨西哥翻牆越境。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)14日報導，具有防止攀爬(anti-climbing)設計的圍牆在加州聖地牙哥 與墨西哥 帝華納(Tijuana)交界邊境推出，朝向墨西哥一側的圍牆頂端有著類似雨篷(awning)的金屬斜面，阻止翻越圍牆。

非政府組織「美國公誼服務委員會」(American Friends Service Committee，AFSC)移民倡議專家里歐斯(Pedro Rios)接受地方電視台Fox 5訪問時說，防攀爬功能旨在阻止民眾翻越圍牆。他說，美墨邊境 第一次推出具有雨篷設計的新圍牆。

新圍牆設置於聖地牙哥友誼公園(Friendship Park)，「友誼公園之友」(Friends of Friendship Park)上周在Instagram分享新款圍牆的照片。

根據媒體報導，有著雨篷設計的圍牆屬於設計原型(prototype)，如果確實發揮防止跨越圍牆的效果，未來將在其他路段的美墨邊境擴大實施。

不過，里歐斯表示，某些人士質疑雨篷設計可能有致命危險。

他說：「我們持續看到民眾從圍牆摔落而需要就醫的狀況。」

里歐斯說，對於摔落在墨西哥境內的民眾，「美國公誼服務委員會」並沒有關於新款圍牆導致受傷的統計。

他也表示，新款圍牆在友誼公園推出，充滿諷刺意涵。友誼公園是前任第一夫人派特‧尼克森(Pat Nixon)於1971年創立，象徵美國與墨西哥之間的關係密切。

里歐斯指出，新款圍牆可能導致民眾受傷，與友誼公園成立主旨剛好背道而馳。

前總統川普任內為聖地牙哥美墨邊境地區的老舊邊境圍牆推出更新計畫。拜登總統上台後，2022年8月停止圍牆興建工程。

今年1月，修牆工程恢復進行，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)則同意降低某些路段的雙層圍牆高度。