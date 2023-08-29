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北卡大博士生齊太磊犯案手槍 警方還未找到

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北卡大博士生齊太磊犯案手槍 警方還未找到

世界新聞網王若馨／即時報導
教堂山北卡大槍案嫌犯齊太磊(中間橘衣者)首次出庭。(美聯社)
教堂山北卡大槍案嫌犯齊太磊(中間橘衣者)首次出庭。(美聯社)

教堂山北卡羅來納大學警察局長詹姆斯(Brian James)29日下午在記者會表示，警方還沒找到嫌犯齊太磊(Tailei Qi)作案用的9mm手槍。

距離案發時間已經超過24小時。

北卡大明日繼續停課，周四將恢復上課。

詹姆斯表示，就警方了解，齊太磊在28日走進實驗室，開槍射殺了他的指導老師嚴資杰(Zijie Yan)；詹姆斯說，警方數分鐘內就趕至槍擊現場，但齊太磊已經離開。

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警方於案發一個半小時後，在齊太磊位於威廉圓環(Williams Circle)的住處逮捕他；齊太磊的車停在校園內，他以步行回家。

案發時還有其他學生和職員也在同一棟實驗室大樓內，但尚不清楚槍擊發生當下，房間內除了嚴資杰與齊太磊之外，是否還有其他人。

警方也尚未公布齊太磊是否合法取得槍支，以及擊發了幾顆子彈。

詹姆斯表示，警方確認齊太磊與嚴資杰認識彼此，但尚未得知犯案的動機。

北卡大校長古斯基維奇(Kevin Guskiewicz)對死者嚴資杰的家人致哀，他表示嚴資杰身後留下兩名小孩。

齊太磊29日下午首次出庭，他被控一級謀殺及非法持槍進入校園兩項罪名，最高可判處死刑；但地區檢察官尼曼(Jeff Nieman)表示，他的競選承諾之一是反對死刑，所以他的辦公室將不會對齊太磊求處死刑。

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齊太磊 北卡 槍擊

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