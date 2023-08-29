教堂山北卡大槍案／兇嫌推文發牢騷 曾怨別人有「偷窺癖」

齊太磊的貼文常討論他的專業，但也常提到他的心情和雜感。(取自齊太磊X帳戶)

教堂山北卡羅來納大學28日下午約1時35分發生槍擊事件，警方已拘捕一名關係人，而嫌犯相片似乎與就讀於應用物理科學系的研究生齊太磊 (Tailei Qi)照片相符。

據每日郵報，齊太磊自2022年開始在該大學擔任研究助理，他還聲稱曾就讀於路易斯安納州立大學(Louisiana State University)，並於2021年取得材料科學碩士學位。

北卡大學警察局長詹姆斯(Brian James)表示，現在還無法發布有關動機的任何資訊，槍擊事件中使用的武器也尚未找到，目前尚不清楚這把槍是否為合法取得，也還未對齊太磊提出任何指控。

嫌犯的朋友們說，當他們一起讀書時他看起來人很好並且非常安靜。一位同學史考特(Ayden Scott)受當地媒體WRAL採訪時稱「從來沒有想到他會是有能力做出這種事情的人。他總是很安靜。每次他跟我說話時，他看起來都很好。當我在網上的報導中看到他的照片時，我感到非常震驚」。

據齊太磊的領英(LinkedIn)頁面，他到美國進修前是2015年武漢大學物理系畢業、輔修企業管理，接著在廣東的南方科技大學擔任近兩年的研究助理，並在蘇州新材料研究所擔任研究員。

齊太磊上個月才在領英與另外兩人共同分享一篇關於光學綁定(optical binding)的論文；此外，他也在其他社群媒體 上發文，試圖認識朋友：「想結交一些新朋友。我是一名二年級博士生，對奈米粒子合成、光捕獲(optical trapping)、自組裝(self-assembly)、光譜分析和機器學習感興趣。雖在日常瑣事上有點傻，但在談論研究時卻很熱情。」

齊太磊最近的推特貼文，看不出有何異樣。(取自X平台)

根據Your Content媒體報導，齊太磊在社群媒體Ｘ平台（前推特）自去年起也有不少推文，內容涉及不少工作上與人際關係的交友困擾，也涉及霸凌 的看法，但無法判斷是否與動機有關。

他去年8月發文說，「霸凌在美國似乎是個問題。這通常是由於人們第一次沒有阻止他們。解釋不是解決問題的辦法，只會讓他們覺得每次他們提出問題時別人都會懇求他們，讓他們夜以繼日地偷窺，尋找藉口。」

去年10月他貼文說，「一群人說我懶惰，證明我努力工作，而不是告訴我，他們試圖侵犯我的隱私。我判斷他們的動機只是告訴我的PI，然後通過講故事來控制我。但奇怪的是，當我和我的PI談論這件事時，他說沒有人和他談過這件事。所以對這些人來說，這只是偷窺癖嗎?」

去年8月18日他再貼文說，「和我的PI談談，讓他答應我。他應該有更多的經驗來對付這些女孩子和愛搬弄是非的人。那我們就別再談這些愚蠢的話題了。讓我們把注意力集中在大自然上。如果沒有必要，我不會改變任何東西。」

去年7月齊太磊貼文談領導，「領導者永遠不應該是好人，因為他要讓公司運轉起來。如果他想做個好人，就會引發效率低下、激勵減少的雞毛蒜皮的糾紛。這種爭論的過程所破壞的將比贏得辯論所期望得到的更多」。