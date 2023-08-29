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教堂山北卡大槍案／嫌與弟高考同分上大學 曾是鄉里美談

編譯中心／綜合報導
齊太磊和齊太安。(取自新浪教育)
齊太磊和齊太安。(取自新浪教育)

兇嫌齊太磊是高材生，到美留學前在中國讀大學，他與弟弟齊太安2010年以624的同分高分，通過高考考上大學，一時傳為鄉里美談。

根據報導，齊太磊和齊太安年齡相差兩歲，兄弟倆都是封丘一中畢業。齊太磊2009年以603分的高分報考天津大學沒有錄取，選擇了複讀。「家裡比較窮，考慮到去濮陽油田中學可免學雜費，所以暑假過完，就讓他一個人掂著包去濮陽複讀。由於路費太貴，我們沒人去送他。」父親齊慶毅說。

2010年兄弟兩人高考分數均為624分，且各科成績很類似。哥哥被武漢大學物理科學與技術學院錄取，弟弟被西安交大能源動力系及自動化專業錄取。

據大河網的報導，齊家務農，母親萇青雲腿腳不好，所以兄弟常要下田幫忙。齊慶毅告訴記者，兩兄弟特別懂事，平時每月分別給他們生活費200元（人民幣），可他們都不捨得花。兩人最大的愛好就是逛書店。

齊太磊當時受訪時說：「我和弟弟在一個學校時，在學校食堂都是買一份菜一起吃。一個月下來，最多也就花300塊錢。剩下的錢我們全買書了。」

兩兄弟都是1.78米(5呎8吋)身高，明顯偏瘦，都戴眼鏡。大河網描述，兄弟倆的臥室相當簡陋，兩張床，兩個小課桌，一個簡易電扇掛在木棍上。

齊家所住的大沙村，村民都知道齊家兩兄弟同分高上大學，非常爭氣。大河網記者看到兄弟兩人時，他們正在悶熱的小房間研究隨錄取通知書寄來的武漢城區地圖。「這是武大給哥哥寄來的地圖。我們想看看哥哥乘哪路公車可到學校。」弟弟齊太安說。

封丘一中業務校長賈共傑當年說，齊家兄弟考分一樣是一種偶然，但他們都考出這樣的高分有其必然性。他們學習都非常刻苦，平時學習上互幫互助。他們在生活中互相關心，學習上卻暗自較勁。

齊家當時還為學費發愁，但齊家兄弟表示：「走一步說一步，我們上大學後會兼職做家教掙些零用錢，減輕家中負擔。不過還是要好好學習，畢竟完成學業最重要。」

齊太磊 高考 武漢

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