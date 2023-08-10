他總共花1萬美元租儲物間好心疼 一招終結惡性循環

「相信消費能買到幸福感」的心態助長了消費主義，也讓儲物倉庫出租業者大賺其錢。圖／路透

華爾街 日報最近報導，出租儲物倉庫已茁壯成巨大行業，如今每十個美國人中，就有超過一人租用儲物空間，平均每月支付165.55美元。根據市場研究機構IBISWorld的資料算一下，這個行業每年賺進292億美元！

是什麼因素把美國變成瘋狂儲物的國度？MarketWatch報導，答案是：消費主義。專家指出，這種「相信消費能買到幸福感」的心態，尤其愛買實體產品，導致東西日積月累多得沒地方放，才必須向外租借儲物空間。

早在2015年，時代雜誌（Time）一篇報導，就概述了這種情況：「美國兒童只占世界兒童人口3.1%，美國家庭卻把全球售出玩具的40%買回家。批發商和大賣場興起，讓我們的冰箱裝滿了食物，通常多到滿溢，必須再買第二台冰箱來放。一鍵購買和同日送貨到府，把購物推升到新的層次。」

數十年前，喜劇演員卡林（George Carlin）就曾一針見血指出，假如我們沒買東西，就不需要買房子；假如沒有那麼多東西，就不必搬到更大的房子；假如我們的東西沒有多到爆，就用不著儲物櫃。

那麼，該如何終結如此荒謬的惡性循環？

專家建議這麼一招：到儲物間，把所有物品分類成「保留」、「賣掉」、「捐出」和「丟掉」。切勿讓個人情緒阻礙你下決定。在斷捨離的過程中，擱心自問：「為什麼要死守這個儲物間，以及裡面的東西。」

MarketWatch專欄作家帕西坦承，他自己就是個被儲物業者套牢多年的蠢蛋：多年來總計花了大約1萬美元租用儲物空間，來存放再也騎不到的腳踏車、沒什麼價值的棒球卡，以及其他林林總總的雜物。這些錢本可花在更多重要事情上，比方說，支付孩子上大學的費用，而不是借入更多貸款 ；或者，拿這些錢去歐洲度假圓夢也不錯。

他的領悟是：直到繳錢繳到心痛得再也受不了的那一刻，就能誠實面對自己需要額外租用儲物空間的原因：懶得大費周章處理個人物品。然後，付諸行動。