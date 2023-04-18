福斯新聞與多明尼恩計票公司達成和解 和解金7億8750萬元

「多明尼恩投票系統」的律師團。(美聯社)

多明尼恩計票系統公司（Dominion Voting Systems）告福斯新聞毀謗案，經數月法庭激戰，兩造18日達成7億8750萬元庭外和解。

法官戴維斯(Eric M. Davis)在下午4時宣布結案，並解散陪審團。

庭審原定今日下午1時30分開始，但法官與雙方律師團很快就一同離開法庭；15分鐘後，律師們回到座位，法官則是近下午4時才回到法官席。

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多明尼恩針對福斯新聞台有關川普宣稱2020年總統選舉有計票弊端的報導，提出訴訟。觀察家說，本案是毀謗法「創先例」的案例，若法院最終做出裁決，可能對美國最大的有線電視新聞台的財務及名譽造成嚴重打擊。

而在裁決前，福斯也將經過數周最難過也最難堪的日子，因為眾人目光將集中在福斯當時的內鬥上。

多明尼恩的律師納爾遜（Justin Nelson）說，兩造律師正要向陪審團陳述案情之際，達成上述金額的和解協議。「事實很重要。說謊終究要付出代價。」

多明尼恩說，福斯新聞台對川普的謊言大肆報導，目的無非就是要破壞民眾對2020年選舉結果的信心。

多明尼恩2021年對福斯的母公司提出訴訟，說福斯新聞台明知川普及其律師在輸掉選舉後，不斷放出選舉舞弊的謊言。總部在丹佛的多明尼恩宣稱，透過福斯新聞傳播的謊言，對它造成10多億元的損失，員工也不斷受到各種威脅。

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如果不庭外和解，審判時，福斯將不得不亮出多名名主播和高階主管，包括漢尼提、卡爾森、梅鐸和前眾院議長保羅萊恩。

福斯否認一切罪行，並反擊原告想打擊憲法第一修正案，破壞言論自由。福斯的律師團隊宣稱，這幾位主播不過在採訪重要新聞，但在庭審過程，律師團隊就遭法官制裁，說「貴團隊的信用有問題。」

若要贏得官司，多明尼恩得向德拉瓦法院陪審團證明，福斯故意散播有關多明尼恩的假訊息，或刻意不理會川普謊言不真實的有關訊息。