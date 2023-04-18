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福斯新聞散播選舉陰謀論牟利 是否要付出代價？

記者顏伶如／綜合報導
多明尼恩公司控告福斯新聞誹訪一案，引起各界關注，圖為記者和準備旁聽的民眾17日在法院外面大排長龍。(Getty Images)
多明尼恩公司控告福斯新聞誹訪一案，引起各界關注，圖為記者和準備旁聽的民眾17日在法院外面大排長龍。(Getty Images)

對福斯新聞網(Fox News)遭到投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)指控誹謗並求償16億元，紐約時報分析，這起訴訟的被告不只福斯新聞，還有關於2020年大選的選舉陰謀論。

德拉瓦州高等法院法官本周稍後將主持陪審團成員宣誓，這起誹謗訴訟在司法史上相當罕見。福斯新聞網是美國最有影響力、最賺錢的媒體集團，卻被指控將明知2020年選舉陰謀論是不實謠言，仍然報導給觀眾。陪審團成員將決定憲法第一修正案保障的言論自由範圍為何，並考慮是否裁定福斯新聞必須賠償給投票機公司。

訴訟審理期間，保守派媒體圈幾位重量級人物，例如梅鐸(Rupert Murdoch)、漢尼提(Sean Hannity)、卡爾森(Tucker Carlson)等，預料都將被傳喚作證。紐時指出，這起案件引發的另一個基本問題是，透過散布不實訊息牟利，是否要付出代價？

截至目前為止，參與散布選舉陰謀論、企圖指稱拜登總統並不是合法當選的關鍵人物，極少承擔法律責任。對「多明尼恩投票系統」攻擊最猛烈的川普選舉訴訟律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)，今年2月在德州躲過律師資格遭撤銷的命運。川普競選團隊資深法律顧問珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)上個月只遭到科羅拉多州律師協會申誡，並沒有失去律師執照。川普聲稱選舉勝利遭偷竊、煽動支持者攻擊國會，但現在卻還要角逐2024年總統大選。

前任聯邦調查局(FBI)法務長(general counsel)、前任「通俄案」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查團隊資深成員魏斯曼(Andrew Weissmann)說：「對美國選民說謊，其實並不屬於可以起訴的罪行。」

根據美國法律，只有少數情況的說謊將遭到起訴，例如企業主管對股東說謊、民眾對聯邦調查局說謊，政治人物對選舉獻金說謊等。

「多明尼恩投票系統」提告獲得法院受理，是因為原告舉證說明名譽因為謊言而受損，因此要求賠償。

多明尼恩公司控告福斯新聞誹謗一案，法官戴維斯裁決延後一日開審。(美聯社)
多明尼恩公司控告福斯新聞誹謗一案，法官戴維斯裁決延後一日開審。(美聯社)

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