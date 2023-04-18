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傳播界世紀大審延1天 福斯新聞與多明尼恩投票談和解？

記者顏伶如／綜合報導
福斯新聞因為報導2020年大選「舞弊」，而遭到負責投票事務的多明尼恩集團控告誹謗，要求賠償名譽損失。(路透)
福斯新聞因為報導2020年大選「舞弊」，而遭到負責投票事務的多明尼恩集團控告誹謗，要求賠償名譽損失。(路透)

投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)對福斯新聞網(Fox News)提告誹謗並求償16億元，主審法官德拉瓦州高等法院法官戴維斯(Eric Davis)將原訂17日開審的日程順延一日。美聯社報導，這個最新發展讓外界認為，兩造有機會在這場備受矚目的「傳播界世紀大審」交由陪審團審理之前，提前一步達成和解。

福斯新聞網方面的消息人士說，法官戴維斯建議兩造設法調解。面對媒體詢問開審日期為何延後一天，雙方律師17日出庭時均拒絕回答。戴維斯也未說明延至18日開審的原因為何，僅表示延後開庭的狀況頗為常見。原本開審當天要篩選陪審團成員，原告與被告雙方也要各自提出開場陳述(opening statements)，開庭期間估計約六周。

代表原告多明尼恩公司的首席律師法南17日出庭。(Getty Images)
代表原告多明尼恩公司的首席律師法南17日出庭。(Getty Images)

進入庭訊階段之後，福斯新聞網將必須回答2020年大選結束後數周期間採取某些行動的理由為何，並說明為何不接受大選結果。企業總部位於丹佛的「多明尼恩投票系統」指控福斯新聞在2020年選後散布有關投票機的不實消息，聲稱參與選舉舞弊以打壓前總統川普，福斯新聞報導的謠言導致「多明尼恩投票系統」蒙受重大財務損失。

美聯社分析，如果對簿公堂對兩造都有風險，雙方可能選擇和解收場。先前曝光消息指出，福斯新聞網高層主管及主播其實都不相信福斯報導的選舉陰謀論，已經讓福斯頗為難堪，福斯也不希望92歲的福斯集團(Fox Corp)大家長、保守派媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)出庭作證。「多明尼恩投票系統」面臨風險則是陪審團如果裁定敗訴，將失去求償巨額的機會。

福斯集團老闆梅鐸。(美聯社)
福斯集團老闆梅鐸。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，福斯集團如果敗訴，將面臨九位數字的賠償金，媒體分析家說，2022年底時擁有40億元的福斯絕對有能力賠償巨款，某些華爾街分析師則說，賠款恐讓福斯股價受挫。

報導指出，福斯集團16日提交給法院的資料中寫道，「多明尼恩投票系統」已將賠償金降低至10億元，但「多明尼恩投票系統」駁斥福斯說法，強調賠償金並未調降。

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