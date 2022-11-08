我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／低卡不等於健康 營養師的三餐怎麼吃？

主題遊輪聚集志趣相投遊客 別有樂趣

世界OnAir／低卡不等於健康 營養師自己的三餐吃法分享

世界新聞網何卓賢／製作
在超市選購食材，認真讀包裝上的營養成分表很重要。(Pexels)
在超市選購食材，認真讀包裝上的營養成分表很重要。(Pexels)

「戒糖一年我整個人都變美了」、「這個營養補充劑必買」、「生酮飲食幫我快速減肥」......網路上關於飲食和健康方式選擇的信息滿天飛，有多少是有科學依據，又有多少是誤人子弟的呢？

物質豐腴的今天，我們走入超市就享受著無盡的選項，但也有許多食品藏著健康地雷，一不小心可能讓你發胖、營養失衡。就職於史丹福(另譯斯坦福)醫療(Stanford Health Center)的臨床營養師吳倩(Selina)，在本期節目中幫你破解迷思，從分享自己一日三餐營養搭配出發，帶你到超市聰明選購避雷，再剖析現在流行的減重趨勢，幫助聽眾選到最適合自己的健康吃法。

▼▼立即收聽▼▼

首先，我們每周在超市選購食材的時候，吳倩推薦的法則是盡量選擇新鮮、未經加工的食材，來避免加工食物中可能存在的食品添加劑。實在要購買包裝食品的時候，一定要留意營養標籤，特別注意鈉、糖的含量。「像培根、火腿等的醃製食品，鈉的含量動輒上千，但我推薦一天不要吃超過2500毫克的鈉；也要盡量避免添加糖(added sugar)，或者控制在每個serving在1-2克。」

就職於史丹福醫療(Stanford Health Center)的臨床營養師吳倩...
就職於史丹福醫療(Stanford Health Center)的臨床營養師吳倩。(吳倩提供)

吳倩表示，標籤上的卡路里含量一般不會是她採購時候關注的點，因為低卡或者高卡，都不是健康的指標，「近十年的研究都表明，如果要減肥，戒糖比低卡路里的效果更好，因為低卡食物攝入並非可持續的方式，你總是會餓，很難堅持。」

作為一名工作繁忙的臨床營養師，吳倩的一日三餐怎麼吃？她表示，早餐一般遵循快速但營養的原則，選擇低脂牛奶+無糖Cheerios玉米片+水果切片+杏仁切片，或是全麥麵包+半個牛油果/無糖花生醬+低脂牛奶+雞蛋；午餐和晚餐都遵循一葷一素一主食的原則，做到1/4是蛋白質（雞肉、魚肉、豆腐），1/4是主食（糙米、全麥麵包、全麥意麵），1/2是蔬菜；午餐一周兩頓會是全素的沙拉，而晚餐有時自煮有時點外賣。關於吳倩一日三餐的選購、煮食原則等小妙招，在播客節目中有更加詳細的講解。

吳倩每周至少有兩頓午餐選擇全素。(Pexels)
吳倩每周至少有兩頓午餐選擇全素。(Pexels)

吳倩指出，點外賣並非一定是不健康的吃法，她自己一周也會點幾次外賣，但只會從吃過的信賴店家處點，這樣自己會對食材、調料的選擇比較清楚。另外，吳倩建議可以在點外賣時備註低鹽低油的要求、盡量選擇健康的烹飪方式(比如烤雞會比炸雞來得健康)、並注意葷素的均衡搭配。

吳倩還在節目中分析解答了目前一些流行飲食趨勢的利弊，其中包括：

● 戒糖飲食，對我的身體會產生怎樣的影響？

● 生酮飲食(keto)是什麼？它的減肥功效真的那麼顯著嗎？結束生酮飲食之後，體重會反彈嗎？

● 一天真的要喝夠八杯水？

● 素食主義(veganism)適合每個人嗎？吃素會讓我們什麼缺少什麼？

減重 牛奶 蛋白質 世界OnAir

上一則

防期中選舉受干預 美網路安全機關將嚴密監控

延伸閱讀

涉殺外賣郎嚴志文嫌犯 涉家暴訴訟案文件公開

涉殺外賣郎嚴志文嫌犯 涉家暴訴訟案文件公開
那外賣味道是苦的

那外賣味道是苦的
美團攻港爭「三強鼎立」 外賣員：餐館、食客受惠

美團攻港爭「三強鼎立」 外賣員：餐館、食客受惠
戲說從頭／羅雲熙三搭吳倩 「追光者」救援優先

戲說從頭／羅雲熙三搭吳倩 「追光者」救援優先

熱門新聞

總金額20.4億的勁球頭獎在加州售出。(圖來自加州彩券局推特@calottery)

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

2022-11-08 13:26
馬斯克傳將引進中國工程師，將上海廠的成功複製到加州廠。（路透）

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

2022-11-01 23:23
Nelson的兒子Byron說，父親善於操控人，是一個有反社會傾向的人，沒有同情心。（電視新聞截圖）

謀殺徐麗麗 男友被爆反社會傾向劈腿渣男

2022-11-02 20:15
俄勒岡州警方調查一起路怒開槍案件嫌犯，竟然抓到一名市長。圖為示意圖。(Pexels)

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

2022-11-02 15:16
樂透「勁球」彩金連創紀錄，昨天再度無人中獎後，已經連40槓，頭獎彩金累積來到19億美元。(美聯社)

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

2022-11-06 10:52
攻擊保羅‧裴洛西(Paul Pelosi)的男子狄帕培(David DePape)是加拿大公民，在美國非法滯留，可能遭到驅逐出境。(美聯社)

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

2022-11-03 09:12

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」

從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」
張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」

張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」
期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝

期中選舉分析：共和黨可能參眾兩院和州長全勝