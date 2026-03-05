我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

🎞️小甜甜布蘭妮因涉嫌酒駕遭逮捕…今日5件事

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。(歐新社)
川普總統。(歐新社)

20多個州5日對川普總統(Donald Trump)新的關稅政策提出訴訟，在最高法院重挫其先前關稅措施後，這些州對他新宣布的進口稅發起挑戰。

這起訴訟由紐約州、加州、俄勒岡州與亞利桑納州等民主黨州檢察長領銜提出，肯塔基州與賓州州長也加入成為共同原告。

主導訴訟的民主黨籍州檢察長表示，川普計畫對世界多國課徵15%的關稅，已超出總統的法定權限。

川普則稱，這些關稅對於縮小美國長期存在的貿易逆差至關重要；在最高法院推翻他去年依據緊急權力法(IEEPA)實施的關稅後，他轉而援引1974年貿易法第122條作為課徵關稅的依據。

第122條過去從未被動用，該條文允許總統最高課徵15%的關稅，期限為150天，如獲國會同意可延長。

提出訴訟的各州主張，第122條原本僅適用於特定且有限的「國際收支根本問題」情況，並未授權總統實施如此大規模的進口關稅；他們也指出，這些關稅將提高各州政府、企業與消費者的成本。

第122條源自於20世紀60至70年代的金融危機，當時美元與黃金掛鉤，各國可按固定匯率以美元兌換黃金，大量拋售可能導致美元崩盤並引發金融市場動盪；如今全球已採浮動匯率制度，因此批評者認為第122條已過時。

對川普而言較為尷尬的是，他自己的司法部去年在一份法庭文件中表示，總統需要援引緊急權力法，因為第122條在處理貿易逆差方面「沒有任何明顯的適用性」。

不過，有法律分析人士說，川普政府這次在法院的勝算可能更高。

喬治城大學國際經濟法研究所訪問學者哈雷爾(Peter Harrell)4日評論：「法律上的現實是，法院很可能在貿易法第122條的適用上，給予川普比先前依據IEEPA實施關稅時更大的裁量空間。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

川普 紐約州 關稅

上一則

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

延伸閱讀

川普第2波全球關稅來襲 財長：最快本周調升至15%稅率

川普第2波全球關稅來襲 財長：最快本周調升至15%稅率
川普15%新關稅 恐將又挨告

川普15%新關稅 恐將又挨告
一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器

一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器
川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款

川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
美國稱已擊斃伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

2026-02-28 19:19
三名美軍在對伊朗的軍事行動中喪生。(美聯社)

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

2026-03-01 10:41
白宮2月28日公布一張川普總統(中)在佛州海湖莊園聽取中情局局長拉特克利夫(左)與國務卿魯比歐(右)、白宮幕僚長威爾斯(前右)簡報。(美聯社)

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

2026-02-28 22:04
川普總統於美東時間28日上午2時半左右發表影片談話，證實美軍在伊朗展開重大軍事行動。(路透)

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

2026-02-28 03:10

超人氣

更多 >
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標