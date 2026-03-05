20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

川普總統。(歐新社)

20多個州5日對川普 總統(Donald Trump)新的關稅 政策提出訴訟，在最高法院重挫其先前關稅措施後，這些州對他新宣布的進口稅發起挑戰。

這起訴訟由紐約州 、加州、俄勒岡州與亞利桑納州等民主黨州檢察長領銜提出，肯塔基州與賓州州長也加入成為共同原告。

主導訴訟的民主黨籍州檢察長表示，川普計畫對世界多國課徵15%的關稅，已超出總統的法定權限。

川普則稱，這些關稅對於縮小美國長期存在的貿易逆差至關重要；在最高法院推翻他去年依據緊急權力法(IEEPA)實施的關稅後，他轉而援引1974年貿易法第122條作為課徵關稅的依據。

第122條過去從未被動用，該條文允許總統最高課徵15%的關稅，期限為150天，如獲國會同意可延長。

提出訴訟的各州主張，第122條原本僅適用於特定且有限的「國際收支根本問題」情況，並未授權總統實施如此大規模的進口關稅；他們也指出，這些關稅將提高各州政府、企業與消費者的成本。

第122條源自於20世紀60至70年代的金融危機，當時美元與黃金掛鉤，各國可按固定匯率以美元兌換黃金，大量拋售可能導致美元崩盤並引發金融市場動盪；如今全球已採浮動匯率制度，因此批評者認為第122條已過時。

對川普而言較為尷尬的是，他自己的司法部去年在一份法庭文件中表示，總統需要援引緊急權力法，因為第122條在處理貿易逆差方面「沒有任何明顯的適用性」。

不過，有法律分析人士說，川普政府這次在法院的勝算可能更高。

喬治城大學國際經濟法研究所訪問學者哈雷爾(Peter Harrell)4日評論：「法律上的現實是，法院很可能在貿易法第122條的適用上，給予川普比先前依據IEEPA實施關稅時更大的裁量空間。」

