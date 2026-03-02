我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教和平

攻擊伊朗將持續4至5周 川普：美國有能力打更久

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2日在白宮出席榮譽勳章頒獎儀式。（路透）
川普總統2日在白宮出席榮譽勳章頒獎儀式。（路透）

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

川普2日出席榮譽勳章頒獎儀式，他藉機說明伊朗情勢；川普稱伊朗除了不願停止發展核武，同時也在大幅發展傳統飛彈項目，對美國和海外駐軍造成威脅。

川普表示，伊朗已具有足以攻擊歐洲和美國基地的飛彈，而且很快就有打擊美國本土的飛彈能力；川普稱伊朗快速發展的飛彈項目，目的是要保護其核武發展，讓任何人都很難阻止他們製造核子武器。

川普說，具備長程飛彈和核子武器的伊朗政權對中東和美國人民是無法容忍的威脅。

川普指出，美國的目標非常清楚，一是摧毀伊朗的飛彈能力和產業，二是消滅伊朗的海軍，指美軍已經摧毀伊朗十艘船艦，三是確認伊朗不會取得核子武器，以及最後，確保伊朗政權無法繼續武裝、資助和指揮在伊朗境外的恐怖分子軍隊。

川普表示，預期軍事行動為持續4到5周，但川普也說，美國有能力持續更久的時間。

此外，根據紐約郵報（New York Post）報導，美國總統川普稱不會排除部署地面部隊進入伊朗，並稱「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已經超前進度，擊殺多位德黑蘭高層官員。

世報陪您半世紀

川普 伊朗

上一則

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

延伸閱讀

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久
攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列三大軍事目標

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列三大軍事目標
川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免
紐時：伊朗非急迫威脅 川普判斷時機成熟押注內部起義

紐時：伊朗非急迫威脅 川普判斷時機成熟押注內部起義

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案。(美聯社)

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

2026-02-26 09:21
伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

中擬賣伊朗最強超音速反艦飛彈 恐威脅美軍 白宮回應了

2026-02-24 19:37

超人氣

更多 >
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦
愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊

愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣