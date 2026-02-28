報復美以攻擊德黑蘭 以色列偵測多枚彈道飛彈從伊朗發射

我的頻道

編譯高詣軒／即時報導
伊朗首都德黑蘭28日發生爆炸，現場可見煙霧竄升。（美聯社）
伊朗首都德黑蘭28日發生爆炸，現場可見煙霧竄升。（美聯社）

卡達半島電視台28日報導，以色列軍方表示，已發現有從伊朗發射的飛彈正朝以色列方向飛去，這導致以色列多個地區為此響起警報。

以軍呼籲以色列民眾聽從民防司令部（Home front Command）的指示，以色列空軍正執行攔截和打擊行動，以在必要時清除威脅。

紐約時報報導也指，以軍表示已偵測到多發從伊朗發射的彈道飛彈，這是伊朗對28日稍早時候，美國和以色列所做攻擊的第一波報復；以色列北部多地和沿海城市海法都響起空襲警報，警告當地居民避難。

中央社／德黑蘭28日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，偵測到伊朗朝以國發射的彈道飛彈。紐約時報（The New York Times）指出，這是德黑蘭針對美國與以色列稍早發動攻擊所展開的首波報復行動。

以色列北部地區和濱海城市海法（Haifa）發布防空警報，提醒居民進入強化過的避難設施。

伊朗國營電視台宣布，伊朗武裝部隊正準備對以色列展開報復。

法新社報導，以色列軍方發布聲明說：「不久前全國多個地區響起警報，因偵測到伊朗朝以色列發射飛彈。」

以色列政府透過手機簡訊籲民眾儘速避難。

以色列 伊朗 紐約時報

