剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？

快訊

記者顏伶如／即時報導
國務卿魯比歐（Marco Rubio）。（路透）
國務卿魯比歐（Marco Rubio）。（路透）

川普總統24日晚間在國情咨文(State of the Union)演說中點名稱讚國務卿魯比歐(Marco Rubio)表現優異，電視直播畫面卻拍到魯比歐很快就低頭滑手機。紐約時報25日報導，魯比歐反映了許多人都曾遇到的尷尬時刻：應該要專心的場合，卻被抓包在看手機。

紐約時報攝影記者克羅斯(Tierney L. Cross)拍到的現場照片，放大之後可以看到魯比歐使用通訊軟體WhatsApp，查看總統特使格瑞納爾(Richard Grenell)傳來的簡訊。

格瑞納爾是川普任命的委內瑞拉特使，2025年一整年裡經常在委內瑞拉政策上跟魯比歐意見相左，兩人對於美國應該如何處理換囚問題、如何展開和平談判都常發生激辯。不過，川普24日晚間的國情咨文演說，魯比歐卻被拍到不時滑動跟格瑞納爾的通訊。

2025年9月，克羅斯曾經拍到魯比歐的手機簡訊內容，當時格瑞納爾正在斡旋，設法跟委內瑞拉達成和平協議。照片顯示，格瑞納爾寫道：「只是想讓你知道，我拿到馬杜洛(Nicolas Maduro)寄給川普的信件副本。」

魯比歐在川普國情咨文時收到的格瑞納爾簡訊，內容則不是外交爭議。克羅斯拍到的照片顯示，格瑞納爾在一則簡訊寫道：「真有格調」(Class act)。

紐約時報分析，格瑞納爾似乎在描述魯比歐獲得川普表揚之後的表現。

川普在演講中對著坐在台下的魯比歐說：「你做得非常棒。優秀的國務卿，我覺得他將成為史上最棒的國務卿。」

魯比歐表現謙虛姿態，然後回指川普，表達功勞應歸給川普。接下來魯比歐就被拍到低頭查看來自格瑞納爾的簡訊。

格瑞納爾對紐約時報發表聲明說，照片證明了自己跟魯比歐雖在政策方面意見分歧，私交依然友好。格瑞納爾說：「我們是朋友。我只是跟朋友聯繫，稱讚他在受到高度矚目的公開時刻表現謙遜。」

魯比歐 川普 紐約時報

