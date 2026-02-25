我的頻道

快訊

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

記者顏伶如／即時報導
川普總統(中)在國會大廈向兩院聯席會議發表國情咨文時指向前方。(路透)
川普總統(中)在國會大廈向兩院聯席會議發表國情咨文時指向前方。(路透)

川普總統24日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)演說宣布將推出新版退休計畫，為沒有401(k)或其他雇主提供退休帳戶的民眾，成立類似聯邦機關員工類型的退休帳戶計畫。

Axios新聞網站25日報導，全國大約有5000萬人並沒有雇主提供的退休計畫，如何為這些勞工推出安穩的退休帳戶計畫，已經成為逐漸受到兩黨同樣關注的議題。

川普在演講中說，要為沒有雇主資助退休帳戶的美國民眾，推出類似聯邦員工的退休帳戶計畫。他指出：「我們每年將給予最高1000元的提撥，以確保所有美國人都能在一路長紅的股市裡獲利。」

白宮官員說，川普宣布的退休計畫是將前總統拜登任內通過、2022年底生效的「牢靠法案2.0版本」(Secure Act 2.0)擴大延伸，「牢靠法案」第一版是在川普第一任內通過。

「牢靠法案2.0版本」某些項目將於明年生效，已經有退休帳戶的勞工如果為退休帳戶存款2000元，將獲得1000元的相對提撥資金(matching funds)。

官員指出，退休計畫類似適用於聯邦公務員的「節約儲蓄計畫」(Thrift Savings Plans)，帳戶持有人可以挑選某些低手續費的基金，投資財政部短期國債或史坦普500指數(S&P 500)。

白宮接下來的目標是幫沒有退休帳戶的美國人民設立帳戶。熟悉計畫內容的社會研究新學院(New School for Social Research)經濟教授泰瑞莎‧吉拉德奇(Teresa Ghilarducci)說，勞工不需要自行開立個人退休帳戶(IRA)，只要在稅單上勾選選項即可，對許多民眾來說自行開戶是很麻煩的門檻。

吉拉德奇指出：「這是很重要的計畫，終於承認大多數民眾並沒有任何退休儲蓄的事實，而且民眾也沒有固定儲蓄的習慣。」

現任白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)曾在2021年與吉拉德奇共同草擬新版退休帳戶計畫的初期版本。吉拉德奇表示，當時想法是把極右派跟極左派的人都聚在一起，共商對策，但還有許多要繼續努力。

退休 川普 白宮

