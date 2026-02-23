川普稱關稅判決賦予他更多權力「其他關稅更強大」

美國總統川普20日在白宮記者會發言。路透

美國聯邦最高法院20日判決總統川普 的對等關稅 失效。川普23日在真實社群發文，聲稱該項「荒謬愚蠢且在國際上意見極為分歧」的判決，其實在無意間賦予美國總統更多權力。

儘管依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的關稅被判失效，但川普指稱，最高法院「批准所有其他關稅」，這些關稅種類繁多，可以「更強大且粗暴」方式運用，且具備法律確定性。川普說，「無能」的最高法院替錯的人做出有利決定，除了3位支持IEEPA關稅的大法官都應感到羞愧。

川普還說，他可利用「許可證」來向外國採取「糟糕」行動，特別是那些數十年來持續敲詐美國的國家，但令人不解的是，根據最高法院判決，總統不能向外國收取許可證費用。川普質疑，「所有許可證都要收費，為何美國不能？發許可證就是要收費！最高法院的意見沒對此說明，但我知道答案！」

川普還說，聯邦最高法院日後還將做出對中國大陸等國有利的裁定，即出生公民權 相關案件，聲稱中國已用該權利「發大財」。川普說，最高法院將想方設法做出錯誤結論，讓中國等許多國家開心、富有，「就讓最高法院繼續做出對我國不利、有害的決定吧。我還有工作要做」。

