美軍鞏固北極圈險要戰略 綠扁帽特種部隊-30℉生存訓練

記者顏伶如／即時報導
荷蘭海軍兩棲運輸艦從荷蘭登海爾德港啟程前往北極參加「北極哨兵」演習，美軍也將參加。（歐新社）
荷蘭海軍兩棲運輸艦從荷蘭登海爾德港啟程前往北極參加「北極哨兵」演習，美軍也將參加。（歐新社）

華爾街日報23日報導，美軍為了加快腳步鞏固北極圈險要戰略，陸軍綠扁帽特種部隊(Green Berets)遠赴瑞典北部接受極地訓練，大約華氏負30度(約攝氏零下34度)的酷寒天氣，對身經百戰的特種部隊成員形成生存挑戰。北約(NATO)啟動旨在協調各個成員國活動的「北極哨兵」(Arctic Sentry)行動，美國將參加今年3月的規模2萬官兵軍事演習。

華爾街日報記者與綠扁帽特種部隊12名成員共同生活並訓練10天，這支被稱為「甲組」(A-Team)的小組，與其他上百名北約士兵參加為期三周的冬季作戰訓練。由於訓練內容敏感，報導內容對部隊成員姓名保密。

參加訓練的綠扁帽成員大多具備至少十年經驗，包括阿富汗、伊拉克實戰經驗。然而，身為全球反恐戰爭老將的特種部隊成員，在北極極端天候底下也像普通人一樣脆弱。開訓沒幾天，曾在中東、亞洲叢林與沙漠叱吒風雲多年的一名綠扁帽成員，在戶外酷寒環境度過一夜之後，由於手指長出櫻桃大小的水泡而退訓。

另一名歐洲士兵則因兩根腳趾面臨截肢而住院。教官推測士兵嚴重凍傷是因為沒有立即更換被汗水浸溼的襪子。

北極圈戰略重要日漸增加，但「甲組」成員卻發現，極地氣候無比險惡，身經百戰的特種部隊成員就連生存都有困難，何況在北極作戰。小隊中士便說，如同各國約好戰爭時不使用化學武器一樣，「大家乾脆講好別在這裡打仗吧」。小隊醫官也說，或許所有國家可以共同協商，不在超過某條線以上的地點作戰。

全球暖化開啟了航道與貿易路線，中國、俄羅斯都正設法掌控極地區域。

曾出書探討北極圈強國角力的美國空軍學院(U.S. Air Force Academy)教授柏克(Ryan P. Burke)指出，美國在過去25年裡，堪稱平反叛亂、常規與非常規戰爭的專家，但在北極圈則是另一回事。他表示，美國根本不具備北歐或斯堪地那維亞盟友對北極圈的整體了解，「這是一個必須面對的殘酷現實」。

在歐洲北部，冬季並不是戰爭的阻礙，反而讓戰爭更可能發生。

位於瑞典北部的訓練地點有河流、湖泊以及沼澤，一旦整個地區進入冰封，部隊與裝備就能更加方便移動。酷寒底下進行中度運動，士兵平均消耗7000卡洛里，遠超過口糧配給。

瑞典 華爾街 北約

