威科夫接受專訪透露 奉川普指示會晤伊朗前王儲

中央社華盛頓21日綜合外電報導
U.S. Special Envoy Steve Witkoff listens as U.S President Donald Trump (not pictured) speaks at the inaugural Board of Peace meeting at the U.S. Institute of Peace in Washington, D.C., U.S., February 19, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque【作者：路透通訊社，日期：2026-02-19，數位典藏序號：20260219231749146】

福斯新聞21日播出美國特使威科夫的專訪，他透露已奉川普總統指示會晤伊朗前王儲芮沙．巴勒維，而川普也好奇德黑蘭面對華府逼其達成核協議而進行的軍事部署，為何尚未屈服。

威科夫（Steve Witkoff）在福斯新聞（Fox News）的節目中說，美國總統川普（Donald Trump）對於伊朗立場感到「好奇」，因為他先前已經警告，德黑蘭當局若不達成協議將面臨嚴重後果。

威科夫表示：「他好奇他們為什麼還沒有…我不想用『屈服』這個詞，但為何他們尚未屈服。」

他更在專訪證實，已經跟流亡海外的伊朗前王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）會面過。

從1979年伊斯蘭革命推翻伊朗王室之後，芮沙．巴勒維就未曾回到祖國。

威科夫指出，「我是奉總統指示去見他的」，但未提及更多細節。

川普先前表態政權更迭對伊朗最有利後，芮沙．巴勒維大約一周之前於德國慕尼黑一場集會上表示：「我今天來到這裡，是為了確保伊朗轉型，邁向世俗和民主的未來。」

威科夫專訪內容播出之前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）聲稱，德黑蘭當局與華府達成協議的草案將在幾天內準備就緒。

在阿曼斡旋下，美國與伊朗近日於瑞士日內瓦重啟談判，盼能避免發生軍事衝突，美軍已部署航艦、戰機及各種武器到中東地區。

西方國家指控伊朗企圖研發核武，但德黑蘭當局始終否認，並強調有權發展民用核能。

伊朗也希望透過談判解除國際制裁，這些制裁對於國內經濟造成重大拖累，且在去年12月引發一波反政府示威活動。

伊朗 川普 華府

川普關稅遭推翻 分析家：各國不太可能要求重談協議

台灣恐致4月川習會胎死腹中？紐時：破壞雙方美好氣氛

