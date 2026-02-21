我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

訪中會習近平前關稅遭判無效 專家：在中國眼中川普已居弱勢

冬奧／自由式滑雪空中技巧混合團體 美奪金 中獲銅

川普改法源徵10%關稅 Axios：這條法律超猛 可無限輪迴

編譯易起宇／綜合外電
在最高法院20日宣判川普關稅越權後，川普立刻在白宮宣布將改用1974年貿易法122條，對全球課徵10%關稅。(路透)
在最高法院20日宣判川普關稅越權後，川普立刻在白宮宣布將改用1974年貿易法122條，對全球課徵10%關稅。(路透)

美國最高法院20日做出驚人的關稅判決後，總統川普立刻引用了1974年的貿易法第122條，讓他可以重新實施他的部分大規模關稅（至少是暫時性的）。但這條法律也從未被啟用過，意味著這將會是美國總統經濟政策的歷史性時刻。究竟這條法律是如何運作的呢？

Axios報導，在最高法院20日判決不得引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來課徵關稅後，川普旋即在白宮簡報會上表示，他將簽署一項行政命令，對所有國家課徵10%關稅。川普表示，「最高法院並沒有推翻關稅，他們只是推翻了IEEPA中關於關稅的特定用法」。

貿易法第122條賦予了美國總統權力，可在特定條件下對來自其他國家商品實施臨時限制，例如關稅或配額。但和IEEPA不同的是，這條法律明確限制了關稅實施的期限（150天）和稅率上限（15%），150天到期後需向國會延長措施。Axios報導指出，理論上總統也可讓這項關稅措施失效，重新宣布國際收支平衡進入緊急狀態，並重新計時。

同時，根據卡托研究所（Cato Institute）的說法，這條法律也不需要任何其他貿易法規可能需要的調查，這將讓川普可以快速實施全球關稅。

1974年這部貿易法是在美國經濟不穩定時制定的，主要目的是保護美元。當時美國剛經歷一段巨額貿易逆差時期，時任總統尼克森也宣布將以改善美國國際收支平衡為目標。

除了引用貿易法第122條外，川普也表示，他將引用1962年貿易擴張法232條課徵其他關稅，並將展開「多項」301條款調查，前者他已據此課徵了鋼鋁關稅，後者他也曾在第一屆任期援引用來對中國進口品課徵關稅，多項關稅至今仍在實施。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

關稅 川普 白宮

上一則

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」

延伸閱讀

川普關稅被判違法 黃國昌籲賴政府重啟台美貿易談判

川普關稅被判違法 黃國昌籲賴政府重啟台美貿易談判
川普改課10%全球關稅 研究示警1狀況下台灣恐淪為輸家

川普改課10%全球關稅 研究示警1狀況下台灣恐淪為輸家
川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲

川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲
川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰

川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰

熱門新聞

最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17
川普總統(右)點名民主黨眾議員歐凱秀(左)連一個簡單的問題都回答不出來。(圖／路透、美聯社)

歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀酸她「不知道台灣是什麼」

2026-02-19 20:14

超人氣

更多 >
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖
報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳

報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳