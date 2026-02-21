貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」

川普政府的關稅「B計畫」，可能讓美國陷入關稅空窗期。(歐新社)

美國最高法院20日做出違憲判決後，失去「關稅 武器」的川普 政府推出整合貿易法122與301條款的「B計畫」，先暫時引用122條款課徵10%關稅，上限為150天。不過，專家認為，從過去經驗來看，美國不可能在150天內完成301條款調查，意味美國可能陷入「關稅空窗期」。

川普政府計畫未來五個月內，就全球各國不公平貿易行為啟動301條款調查，目標是延伸成永久性關稅。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）說：「我們將啟動301條款調查，調查將瞄準大多數主要貿易夥伴。」

不過，貿易專家指出，「150天期限」實際上是不可能的任務，因為就單一國家特定議題發起的301條款調查通常費時六個月至一年多。過去案例表明，五個月內完成全球所有主要經濟體調查行不通。

川普首次執政時美國曾就技術轉移和智慧財產權侵權，對中國展開301條款調查。美國貿易代表署（USTR）正式開始調查中國不公平行為的時間是2017年8月，官方報告約七個月後出爐，得出中國貿易措施「既不公平又歧視」的結論。然而，美國未在調查結束後立即課徵關稅，而是直到2018年7月才這麼做，當時距離展開調查已過11個月。

另一個例子是2024年4月拜登 執政時，美國就中國造船和航運業展開的301條款調查。USTR當時約費時12個月收集證據及舉行公開聽證會，並在認定中國補貼不合理後，推出收取船隻停靠費等措施。

301條款不是與國際緊急經濟權力法（IEEPA）類似的緊急機制，而是較像「準司法程序」，必須採取的行動包括證明目標國採取不公平手段、蒐集企業意見、舉行公開聽證會和做經濟分析。有鑑於此，即使川普政府透過122條款課徵150天的10%臨時關稅，在150天內完成大多數主要貿易夥伴所有301條款調查，也幾乎是不可能的事，推升美國將無可避免陷入關稅空窗期的預期。

