我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美將陷關稅空窗期

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府的關稅「B計畫」，可能讓美國陷入關稅空窗期。(歐新社)
川普政府的關稅「B計畫」，可能讓美國陷入關稅空窗期。(歐新社)

美國最高法院20日做出違憲判決後，失去「關稅武器」的川普政府推出整合貿易法122與301條款的「B計畫」，先暫時引用122條款課徵10%關稅，上限為150天。不過，專家認為，從過去經驗來看，美國不可能在150天內完成301條款調查，意味美國可能陷入「關稅空窗期」。

川普政府計畫未來五個月內，就全球各國不公平貿易行為啟動301條款調查，目標是延伸成永久性關稅。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）說：「我們將啟動301條款調查，調查將瞄準大多數主要貿易夥伴。」

不過，貿易專家指出，「150天期限」實際上是不可能的任務，因為就單一國家特定議題發起的301條款調查通常費時六個月至一年多。過去案例表明，五個月內完成全球所有主要經濟體調查行不通。

川普首次執政時美國曾就技術轉移和智慧財產權侵權，對中國展開301條款調查。美國貿易代表署（USTR）正式開始調查中國不公平行為的時間是2017年8月，官方報告約七個月後出爐，得出中國貿易措施「既不公平又歧視」的結論。然而，美國未在調查結束後立即課徵關稅，而是直到2018年7月才這麼做，當時距離展開調查已過11個月。

另一個例子是2024年4月拜登執政時，美國就中國造船和航運業展開的301條款調查。USTR當時約費時12個月收集證據及舉行公開聽證會，並在認定中國補貼不合理後，推出收取船隻停靠費等措施。

301條款不是與國際緊急經濟權力法（IEEPA）類似的緊急機制，而是較像「準司法程序」，必須採取的行動包括證明目標國採取不公平手段、蒐集企業意見、舉行公開聽證會和做經濟分析。有鑑於此，即使川普政府透過122條款課徵150天的10%臨時關稅，在150天內完成大多數主要貿易夥伴所有301條款調查，也幾乎是不可能的事，推升美國將無可避免陷入關稅空窗期的預期。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

關稅 川普 拜登

上一則

關稅違法判決…美車廠將減輕巨額稅負 川普怒加的10%目前豁免

延伸閱讀

川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲

川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲
川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰

川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰
關稅「敗訴了？」川普會議中收紙條 盛怒中離席

關稅「敗訴了？」川普會議中收紙條 盛怒中離席
最高院判決關稅違法 川普批大法官「丟臉」改課全球10％疊加關稅

最高院判決關稅違法 川普批大法官「丟臉」改課全球10％疊加關稅

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17

超人氣

更多 >
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」
川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅