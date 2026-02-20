我的頻道

報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳

川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

小玩具商挑戰關稅迎來地標式裁決：像獲得金牌

編譯彭馨儀／即時報導
教育玩具公司「學習資源」執行長沃登伯格。（路透）
教育玩具公司「學習資源」執行長沃登伯格。（路透）

最高法院20日推翻川普總統引用「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act，IEEPA)徵收的關稅。當初為關稅提出訴訟的玩具商和葡萄酒進口商覺得鬆一口氣。

教育玩具公司「學習資源」(Learning Resources Inc.)執行長沃登伯格(Rick Woldenberg)提到裁決時表示，「我們被證明是對的。」

沃登伯格除了擁有工程學位外，也具備法律學位。他強調，這些關稅訴訟案件與政治無關。

「這關乎我們國家如何就課稅作出決定，」他說，「讓我們的國家值得投資，是對法治的尊重。」

30年前，沃登伯格接管家族教具企業，可從來沒考慮過和政府打官司。

去年4月，川普宣布加徵關稅後幾天，沃登伯格公開反對。去年6月，學習資源公司在地方法院勝訴後，請求最高法院提前審理。

學習資源公司由沃登伯格母親於1984年創立，總部位於伊利諾州，員工有500人，教具銷往約100個國家，有和hand2mind合作開發、幫助孩子區分大小寫的字母咖啡杯(Alphabet Coffee Cups)和數字積木(Numberblocks)。但生產大多在中國，沃登伯格估計，2025年他支付了約1000萬元的關稅。

現在，沃登伯格與其他進口商一樣，可能有權獲得退稅。「政府欠我們錢……大家都覺得我們繳的稅太多了，沒有人願意繳他們不必繳的稅。」

沃登伯格說，關稅讓他從本來要帶公司擴張創新，變成被迫縮減規模努力生存。

沃登伯格有超過30台射出成型機，都重達數噸，將熔融塑膠注入數千個鋼製模具中。他在中國甚至有難以複製的專業化高安全標準的團隊，這些都讓他很難將製造搬遷回美國。

現在沃登伯格希望政府退回公司繳的關稅，讓他能夠帶領公司恢復正常運營。

小型葡萄酒進口與經銷商施瓦茲（Victor Owen Schwartz）是關稅訴訟的主要原告之一。當最高法院的裁決出爐時，他正和妻子坐在家中的餐桌旁。

「我想我現在知道贏得金牌是什麼感覺了，」施瓦茲說。「在很多層面上，這都是一種難以置信的感受。」

施瓦茲表示，他目前仍與自由正義中心（Liberty Justice Center）的律師團隊一起仔細研讀最高法院裁決的所有細節，但他希望，至少能讓這些關稅措施被叫停。

