川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

美國最高法院今天裁決，總統川普 第2任期最重要的關稅 政策未經國會批准超越權限，川普以行政命令加徵10%全球關稅，並援用其他法案延續過去關稅。由於最高法院未對已徵稅金提出指引及白宮另闢法律戰場，全球經貿動向難以預料。

美國最高法院9位大法官 今天以6比3，裁決川普（Donald Trump）未有權限對全球開徵對等關稅，這是川普第2任期至今最嚴重的司法與政治挫敗，但後續影響難以預料。

最高法院9位大法官中，6位屬保守派、3位為自由派。反對川普關稅政策的大法官中，包括屬保守派的首席大法官羅伯茲（Jonn Roberts），及川普第一任期間提名通過的戈薩奇（Neil Gorsuch）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）。

川普政府引用1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），認為美國已處於緊急狀態，總統有權規範商業運作因應特殊外國威脅；反對者認為美國未宣布或處於緊急情況，總統無權跳過國會逕自對全球課徵關稅。多個商業團體由較低級法院展開訴訟，部分零售業者也提出保留追稅權力的訴訟。

經過近一年爭擾，過半大法官支持反關稅陣營的意見。

羅伯茲認為，總統無權單方面在總量、期限與範圍上無限量的課徵關稅。行政部門有權「規範」，但不能自行認定法條中有徵稅的權力。

戈薩奇提出最高法院解釋司法的「重大問題原則」（Major Questions Doctrine），認為這項原則指出重大經濟決定需要國會清楚的授權。對判決感到失望的人，最後會讚賞這是立法程序的「自由堡壘」。

川普宣布對等關稅後，美國已向主要貿易夥伴徵收上千億美元的關稅，成本由進出口商與消費者共同承擔，部分協商仍在進行。最高法院僅就美國總統權限作出裁決，未對如何處理未來及之前徵收的稅金提出意見。

部分美國進口業者有意討回已支付稅金，被徵收大量關稅的國家對未來發展也保持密切關注。法律專家多認為，川普政府不會主動退稅，手上還有其他法律可援引繼續徵稅，必須透過冗長司法程序才有可能。

川普揚言將動用1974年「貿易法」（Trade Act）122條款，總統有權因應嚴重逆差導致美元貶值，開徵上限15%的關稅，最長150天；及長期沿用的301條款，授權貿易代表署調查並報復外國不公平、不合理或歧視性貿易行為。

