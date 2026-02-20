我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金錢雜誌：某些較高收入勞工納悶為何不能多繳一些社安稅

Trader Joe's茄子義麵 粉絲：連醬汁都想舔乾淨

川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

中央社紐約20日專電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國最高法院今天裁決，總統川普第2任期最重要的關稅政策未經國會批准超越權限，川普以行政命令加徵10%全球關稅，並援用其他法案延續過去關稅。由於最高法院未對已徵稅金提出指引及白宮另闢法律戰場，全球經貿動向難以預料。

美國最高法院9位大法官今天以6比3，裁決川普（Donald Trump）未有權限對全球開徵對等關稅，這是川普第2任期至今最嚴重的司法與政治挫敗，但後續影響難以預料。

最高法院9位大法官中，6位屬保守派、3位為自由派。反對川普關稅政策的大法官中，包括屬保守派的首席大法官羅伯茲（Jonn Roberts），及川普第一任期間提名通過的戈薩奇（Neil Gorsuch）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）。

川普政府引用1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），認為美國已處於緊急狀態，總統有權規範商業運作因應特殊外國威脅；反對者認為美國未宣布或處於緊急情況，總統無權跳過國會逕自對全球課徵關稅。多個商業團體由較低級法院展開訴訟，部分零售業者也提出保留追稅權力的訴訟。

經過近一年爭擾，過半大法官支持反關稅陣營的意見。

羅伯茲認為，總統無權單方面在總量、期限與範圍上無限量的課徵關稅。行政部門有權「規範」，但不能自行認定法條中有徵稅的權力。

戈薩奇提出最高法院解釋司法的「重大問題原則」（Major Questions Doctrine），認為這項原則指出重大經濟決定需要國會清楚的授權。對判決感到失望的人，最後會讚賞這是立法程序的「自由堡壘」。

川普宣布對等關稅後，美國已向主要貿易夥伴徵收上千億美元的關稅，成本由進出口商與消費者共同承擔，部分協商仍在進行。最高法院僅就美國總統權限作出裁決，未對如何處理未來及之前徵收的稅金提出意見。

部分美國進口業者有意討回已支付稅金，被徵收大量關稅的國家對未來發展也保持密切關注。法律專家多認為，川普政府不會主動退稅，手上還有其他法律可援引繼續徵稅，必須透過冗長司法程序才有可能。

川普揚言將動用1974年「貿易法」（Trade Act）122條款，總統有權因應嚴重逆差導致美元貶值，開徵上限15%的關稅，最長150天；及長期沿用的301條款，授權貿易代表署調查並報復外國不公平、不合理或歧視性貿易行為。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

關稅 川普 大法官

上一則

美最高法院裁決川普大規模關稅違法 加拿大表歡迎

延伸閱讀

分析：川普90%將對伊朗動武 攻勢非一日遊

分析：川普90%將對伊朗動武 攻勢非一日遊
川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅
別高興太早…川普關稅被判違法 只是使貿易不確定性更高

別高興太早…川普關稅被判違法 只是使貿易不確定性更高
川普對等關稅遭最高法院封殺 全球貿易恐再度陷入混亂

川普對等關稅遭最高法院封殺 全球貿易恐再度陷入混亂

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
川普總統(右)點名民主黨眾議員歐凱秀(左)連一個簡單的問題都回答不出來。(圖／路透、美聯社)

歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀酸她「不知道台灣是什麼」

2026-02-19 20:14

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」