首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

編譯中心／即時報導
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透
美國最高法院20日以6比3票數判決，川普總統不得引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國課徵對等關稅。這對他的第二任期是個重大挫折。

川普是第一個引用IEEPA徵收關稅的總統，這項法律當中並未提及「關稅」一詞。

首席大法官羅伯茲代表多數派撰寫意見書，表示該法並未授權總統徵收關稅。羅伯茲寫道：「總統聲稱擁有徵收無限量、無限期和無限範圍關稅的特殊權力。鑑於這項他所聲稱權力的廣度、歷史和憲法背景，他必須明確指出國會授權他行使這項權力。」

湯瑪斯、艾利托和卡瓦諾三名大法官則持反對意見，卡瓦諾警告說，任何退款程序都可能造成嚴重「混亂」。

卡瓦諾說，美國「可能需要向已繳納關稅的進口商退還數十億美元，即使一些進口商可能已經將成本轉嫁給了消費者或其他方面」。

紐約時報說，最高法院這項判決得到來自不同意識形態陣營的多數大法官支持，是最高法院罕見抵制川普政策的例證，意義重大。自川普重返白宮以來，最高法院的多數保守派曾多次允許川普暫時推行其政策。

去年年初，川普引用1977年的IEEPA，對100多個國家徵收關稅。他表示此舉旨在減少貿易逆差，並刺激美國製造業發展。此後，他一直利用這些關稅來增加財政收入，並在貿易談判中向其他國家施壓。

關稅 川普 大法官

