裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

（路透）

最高法院20日(周五)裁定，川普 總統的全球性關稅 政策違憲，此判決對白宮這項標誌性政策構成嚴厲否定。最高法院裁定川普違法後，美股立刻由跌轉漲。

華爾街日報報導，這項由首席大法官羅伯茲撰寫的裁決，剝奪了川普用以重塑美國貿易協議、並向進口外國商品的企業徵收數百億美元的外交施壓工具。

這是最高法院首次明確推翻川普第二任期政策。在其他領域，法院保守派多數迄今仍賦予川普廣泛空間，允許其以創新方式行使行政權。但多數大法官（三名保守派與三名自由派）認為他在未獲國會明確授權下實施最廣泛關稅措施已逾越權限。

三位保守派大法官托馬斯、艾里托與卡瓦諾對此提出異議。

本案涉及兩類關稅。川普對全球幾乎所有國家實施其中一類關稅，表面上是為彌補貿易逆差；另一類關稅則針對墨西哥、加拿大和中國，聲稱這些國家應為非法芬太尼流入美國負責。

最高法院駁回川普的論點，即1977年《國際緊急經濟權力法》默許了這兩類關稅。

「若國會意圖授予徵收關稅的特殊權力，必會明確載明。」羅伯茲在裁決書中寫道。

提交至最高法院的關稅案佔特朗普關稅總額的絕大部分。稅務基金會數據顯示，未來十年內，總統以緊急權力為由徵收的關稅預計將帶來約1.5萬億美元收入，相當於特朗普第二任期關稅總額的70%。

2025年2月，川普以加拿大、中國和墨西哥未能有效阻止芬太尼等非法藥物越境流入美國為由，對其加徵關稅。同年4月，在川普自稱「解放日」的當天，他宣布對幾乎所有國家的進口商品普遍加徵10%關稅，並對政府認定的貿易惡意行為者實施更高稅率。

川普宣稱芬太尼過量致死事件與持續的年度貿易逆差構成國家緊急狀態，以此為新貿易政策辯護。小型企業與民主黨主導的州政府迅速對關稅提出挑戰，在訴訟中主張此舉實質上是對美國人民徵稅，而川普在未獲國會批准的情況下無權實施此類稅收。