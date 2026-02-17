我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅德島冰球賽案 56歲跨性別男 槍殺前妻一家

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

記者顏伶如／即時報導
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

獨立報(Independent)16日報導，「富比世」(Forbes)排行榜上身價40億元的避險基金億萬富翁鮑爾森(John Paulson)是川普總統重要金主，大力支持關稅政策。不過，鮑爾森旗下公司康塞爾默(Conn-Selmer)正打算關掉位於俄亥俄州的一間銅管樂器工廠，業務改為外包到中國。勞工團體聯合汽車工會(United Auto Workers)2359地方分會會長海因斯(Robert Hines)表示，鮑爾森兩個月前接受CNBC新聞頻道專訪時表達支持川普關稅的積極看法，結果轉過頭就說要把工作機會送去中國，「這是掌了我們一記耳光」。

身為康塞爾默勞工的海因斯說，鮑爾森最近這種前後不一的表現，充滿偽善(hypocrisy)。康塞爾默是全美頂尖的管弦樂與銅管樂器製造商，但公司已對員工發出通知說，7月之前要把俄州東湖(East Lake)銅管樂器工廠絕大部分業務移到亞洲，裁撤150名勞工。

工會表示，工廠員工上個月正準備工會新合約談判時，突然接到關廠通知；康塞爾默2025年在中國有一座新工廠開工，俄州工廠的業務已經逐漸轉移到中國新廠，先前廠方曾對俄州勞工說，工作不會受到影響。

康塞爾默發言人說，一旦「初步決定」拍板定案，銅管樂器工廠生產線就會移到海外。

川普第一次角逐總統大選時，鮑爾森擔任經濟顧問，2024年曾在佛羅里達州一場募款活動裡，為川普募得5000萬元選舉資金。

鮑爾森曾被川普列入財政部長候選人名單，不過後來出線的是同樣出身避險投資圈的貝森特(Scott Bessent)。

2024年大選前夕，鮑爾森對Semafor新聞網站說，徵收10%到20%進口關稅以振興美國製造業是合理的，能夠支持本土製造業，得到更多工作機會、更多在美投資以及創造更多稅收。

兩個月前，鮑爾森對CNBC說，川普的關稅紀畫是有根據的，美國工作機會不能移到海外。鮑爾森受訪時說：「我們不能讓美國製造商關閉美國工廠並發包海外，我們需要保護美國工作，保護美國製造業。」

世報陪您半世紀

鮑爾 川普 俄亥俄州

上一則

WSJ：AI驅動氣球成了戰場上最新穎的古老科技

延伸閱讀

川普推的平抑藥價平台 專家：較適合無保險或自費者

川普推的平抑藥價平台 專家：較適合無保險或自費者
BofA每月調查顯示 全球經理人普遍看貶美元

BofA每月調查顯示 全球經理人普遍看貶美元
反疫苗的小甘迺迪上台 疫苗製造商開始裁員、縮減研究

反疫苗的小甘迺迪上台 疫苗製造商開始裁員、縮減研究
美伊會談 川普：破局就支持以國空襲 伊朗邊示好邊軍演

美伊會談 川普：破局就支持以國空襲 伊朗邊示好邊軍演

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀
華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償

華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償
川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」