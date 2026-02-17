WSJ：AI驅動氣球成了戰場上最新穎的古老科技

我的頻道

記者顏伶如／即時報導

華爾街日報（WSJ）報導，氣球是源於法國大革命時期的軍事技術，如今在人工智慧(AI)驅動下在戰場上找到新生命，低成本的設備翱翔高空，幾乎不會出現在雷達上，除了從事間諜、通訊任務，還能遞送自殺式無人機等武器。美國陸軍今年4月在內華達州及歐洲的軍演當中都將納入高空氣球(high-altitude balloons)，今年稍後則在太平洋測試氣球群。

報導指出，全球各國不管規模大小的軍方，現在都密切注意氣球技術發展。從俄烏戰爭到太平洋地區，氣球在戰場上紛紛重出江湖，有著感應器、自動化及現代材料，能夠避開足以摧毀其他飛行設備的電子戰爭傳輸干擾，在距離前線非常遙遠的地點施展破壞能力、製造恐懼。

曾負責軍事氣球的前美軍高階特種作戰官(U.S. Senior Special Operations Officer)菲利普斯(Peter Phillips)說，氣球能完成飛機能做到的所有任務，絕大多數國家對氣球沒有防備。

美國的歐洲盟友目前也正測試承擔各種不同軍事角色的氣球，俄羅斯及白俄羅斯、北韓等盟友則用氣球來威脅或擾亂鄰國。烏克蘭是把氣球在戰場第一線發揮最為淋漓盡致的國家，用來深入俄羅斯境內展開攻擊，並且從事偵察、運輸、誘敵等任務。

基輔在缺乏資金、無法獲得足夠先進武器的情況下，把氣球做為廉價替代方案，利用風向取得先機。

企業總部位於基輔的氣球初創公司Aerobavovna共同創辦人維索文(Iurii Vysoven)表示，使用氣球有其必要，因為烏克蘭永遠不會有足夠的無人機跟深層打擊飛彈，「我們要靠這個才能取得勝利」。

烏克蘭在2024年開始使用通常來自美國供應商的氣球，用來運輸小型自殺式武器，朝特定目標發動精準攻擊。知情人士說，去年12月氣球把攻擊型無人機送到莫斯科，導致剛地多座主要機場被迫暫時關閉。

美國陸軍情報部門戰略及轉型主任艾文斯(Andrew Evans)說，敵方如果要擊落一個成本僅花幾百元的氣球，必須花費數百萬元。陸軍情報部門過去三年在氣球設施花費1000多萬元。

去年通過的大又美法包括研發、採購高空氣球的5000萬元，用途包括跨越太平洋運送武器與物資、若與中國發生衝突時負責監視。

