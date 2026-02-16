脫北者爆料 遠距上班讓北韓特工滲透全球IT職位 工資用來發展核武

脫北者爆料，遠距上班的工作模式讓北韓特工滲透全球各地資訊科技(IT)職位，賺取工資則被金政恩政權用做發展核武的經費。(路透)

華爾街 日報報導，脫北者爆料，遠距上班的工作模式讓北韓 特工滲透全球各地資訊科技(IT)職位，包括在「財富500強」(Fortune 500)企業上班，賺取工資則被金政恩政權用做發展核武的經費。根據估計，北韓特工透過美國合作夥伴設立「筆電農場」(laptop farms)，假裝成位於美國境內的軟體人員，每年約為金氏政權賺取8億元。

一家加州 公司的內部名錄裡，一名遠距上班的軟體開發人員在職場社交平台領英(LinkedIn)有著豐富資歷，IP位置顯示在美國中西部。事實上，這名程式勞工名叫高安東(Anton Koh，音譯)，住在中國的一棟國營宿舍裡，是經過北韓篩選、培訓之後派到海外的精英網路特工。

這批特工的任務是設法竊取外國人身分，用來獲得遠距上班的工作機會，以便幫平壤賺錢，位於美國的職缺尤其搶手。高安東說，疫情期間遠距上班模式達到巔峰，每天都向數十名美國人發送以賺錢為誘餌的簡訊。北韓特工通常付費找美國人來代管「筆電農場」，以便看起來更具可信度。企業發送的公務筆電則寄送到「筆電農場」，然後由北韓特工遠端操作，從線上看起來就像是人在美國的勞工在上班。

谷歌(Google)旗下的資安公司麥迪安(Mandiant)表示，像高安東一樣的脫北者近幾年來讓外界獲得罕見管道，能夠一窺北韓精英特工如何成功滲透到數百家「財富500強」公司的操作手段。以美國為首的11國聯盟統計，北韓網路特工的運作遍布全球40多國，網路特工主要駐紮在中國與俄羅斯，因為這兩個地點的網路訊號更好，而且不會回溯到北韓；在2024年裡，北韓網路特工為金氏政權賺取8億元。

位於首爾的北韓人權組織「成功韓國統一民眾」(People for Successful Corean Reunification)負責人南巴達(Nam Bada)說，少數幾名特工遠距上班賺取的工資，就能輕鬆資助一枚導彈。

高安東的爆料獲得南韓官員證實，也印證聯合國與第三方網路安全研究人員調查結果。他以優異成績進入頂尖大學後，被北韓當局納入軟體開發培訓計畫，畢業後被派到海外，抵達中國後每天工作16小時。