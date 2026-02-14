我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注

「女賭神」曹紅 靠21點翻身 被拍成好萊塢電影

避免分歧深化 魯比歐在慕尼黑會議安撫歐洲盟友

中央社慕尼黑14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務卿魯比歐。(路透)
國務卿魯比歐。(路透)

美國國務卿魯比歐今天試圖安撫不安的歐洲盟友，表示華府希望「振興」跨大西洋聯盟，認為強大的歐洲將能協助美國肩負「復興」全球的使命。

法新社報導，在美歐關係因美國總統川普揚言奪取格陵蘭（Greenland），以及經常對華府盟友語帶輕蔑而動盪數月後，魯比歐（Marco Rubio）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表講話，語氣明顯令人鬆一口氣。

魯比歐說：「我們並不尋求分離，而是要給這段長久友誼恢復元氣，重振人類歷史上最偉大的文明。我們要的是煥然一新的聯盟。」

他表示，「我們希望歐洲強大，我們相信歐洲必須挺過去」，並強調美國和歐洲「註定要在一起」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

魯比歐這番表態與美國副總統范斯（J.D. Vance）去年在同一場合發表的強硬談話形成鮮明對比。當時范斯對歐洲移民和言論自由政策提出批評，令歐洲盟友震驚。

魯比歐重申川普政府認為移民已「破壞社會穩定」的立場，不過他基本上避開引發德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）昨天認為深化美歐「裂痕」的「讓美國再次偉大」引爆點以及文化戰的議題。

他指出，一個未來願景驅動美國，「這個願景和我們文明的過去一樣自豪、一樣獨立自主，也同樣充滿活力」。

魯比歐說：「雖然我們已經做好必要時單獨行動的準備，但我們傾向、我們期望與在座歐洲朋友們攜手，共同推動此一目標。」

世報陪您半世紀

魯比歐 華府 川普

上一則

國土安全部進入局部停擺 機場安檢首當其衝

延伸閱讀

指有義務與中方溝通 魯比歐：不與中國對話是「地緣政治失策」

指有義務與中方溝通 魯比歐：不與中國對話是「地緣政治失策」
慕尼黑會議 德總理批川普：美國領導力被揮霍一空

慕尼黑會議 德總理批川普：美國領導力被揮霍一空
王毅會見魯比歐：讓2026年成為中美邁向合作共贏的一年

王毅會見魯比歐：讓2026年成為中美邁向合作共贏的一年
慕尼黑安全會議登場 魯比歐王毅場邊會談

慕尼黑安全會議登場 魯比歐王毅場邊會談

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人