川普政府對哈佛發起新訴訟 要求提供招生數據

新華社華盛頓2月13日電
哈佛大學。(路透)
美國司法部13日對哈佛大學發起新的民事訴訟，指控這所知名高校不配合聯邦調查，要求哈佛提供與招生相關的數據。

根據向馬薩諸塞州聯邦地區法院提交的起訴書，司法部指控哈佛拒絕提供調查所需文件，「非法」向司法部隱瞞「必要信息」。

司法部稱，聯邦最高法院2023年裁定哈佛在本科招生中考慮了種族因素，因而違反相關法律。美國教育部2025年4月起對哈佛本科、法學院和醫學院的招生程序展開調查。然而，哈佛校方拖延提交文件的速度，並拒絕提供與錄取決定相關的必要文件，最近一次提交招生相關文件是在2025年5月。

哈佛一直堅稱已遵守最高法院2023年的裁定。針對司法部最新訴訟，哈佛尚未予以置評。

司法部在一份聲明中說，提起此項民事訴訟，「唯一目的」是迫使哈佛提供招生過程中與種族因素相關的文件。「此次訴訟中，美國政府並未指控哈佛大學存在任何歧視行為，也未尋求金錢賠償或撤銷聯邦資助。」

美國總統川普2月2日在社交媒體發文稱，美國政府向哈佛尋求10億美元「賠償」，並希望未來與哈佛「再無瓜葛」。

川普去年重返白宮以來，多次指責哈佛等高校存在所謂「反猶主義」，要求這些高校「整改」，否則將削減或切斷聯邦政府提供的經費。聯邦政府去年4月宣佈凍結對哈佛的數十億美元聯邦科研經費，哈佛為此提起訴訟，目前訴訟仍在進行中。

司法部 哈佛大學 聯邦政府

