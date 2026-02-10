我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學

川普政府將取消溫室氣體排放管制 每輛車可省成本2400元

川普「和平理事會」將開會 印尼估派8000人參與加薩維和

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普1月22日在瑞士達沃斯出席「和平理事會」創始憲章宣布儀式。路透
美國總統川普1月22日在瑞士達沃斯出席「和平理事會」創始憲章宣布儀式。路透

美國總統川普主導的「和平理事會」計畫19日在華府舉行首次領袖會議。路透10日報導，印尼總統普拉伯沃的發言人當天說，擬由多個國家組成的加薩維和部隊總兵力，可能有約2萬人，其中印尼估計可派出多達8000人。

根據川普去年公布的加薩停火計畫，和平理事會原本應負責監督停火後加薩的臨時治理。聯合國安理會去年11月已通過決議，授權和平理事會及合作國家在加薩建立國際維穩部隊。但後來川普表示該理事會將擴大任務，處理全球衝突。

普拉伯沃已受邀本月稍晚到華府參與上述和平理事會會議。印尼去年曾說，將準備2萬名官兵以供加薩維和部隊部署，但正等待更多有關部隊任務授權的細節，其後才會確認部署。

普拉伯沃發言人普拉塞蒂歐10日說，2萬人是各國派兵總數，不只是印尼，並說尚未討論確切兵力規模，但印尼估計最多可派8000人。他也說，就部署的條件或行動區域，尚未達成任何共識，印方只是在為日後若達成協議、需要派遣維和部隊的情況做準備。

外媒此前檢視的和平理事會章程草案指出，常任席位要價10億美元。普拉塞蒂歐說，印尼支付10億美元前，將進行相關談判；他未說明談判對象是誰，也稱印尼還未確認普拉伯沃將出席上述會議。

另外，以色列總理內唐亞胡11日預定在華府會晤川普。法新社10日報導，內唐亞胡在訪美行前說，屆時將優先和川普討論伊朗問題，就與伊朗談判的原則向川普表達以方看法，另將討論加薩、中東等問題。

印尼 加薩 川普

上一則

川普政府將取消溫室氣體排放管制 每輛車可省成本2400元

延伸閱讀

川普政府將取消溫室氣體排放管制 每輛車可省成本2400元

川普政府將取消溫室氣體排放管制 每輛車可省成本2400元
川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」 放話沒補償休想通車

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」 放話沒補償休想通車
淫魔共犯麥斯威爾：若獲得減刑 就願證明川普未涉不法

淫魔共犯麥斯威爾：若獲得減刑 就願證明川普未涉不法
表面力挺私下暴怒？傳川普不滿日本拖延5500億美元投資

表面力挺私下暴怒？傳川普不滿日本拖延5500億美元投資

熱門新聞

美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

政府停擺暫告終 眾院通過預算 DHS協商10天後再戰

2026-02-03 14:48
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25
總統川普6日在白宮南草坪接受媒體訪問。（美聯社）

「我沒看到」貼影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文不道歉

2026-02-07 04:49

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了