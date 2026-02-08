我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

財長為高市喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

中央社華盛頓8日綜合外電報導
財政部長貝森特。(路透)
財政部長貝森特。(路透)

美國財政部長貝森特今天為日本首相高市早苗在大選中「大獲全勝」喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力。

法新社報導，保守派的高市早苗在這次日本眾議院選舉投票前獲得美國總統川普背書。她所屬的自由民主黨拿下超過2/3席次。

貝森特（Scott Bessent）在福斯新聞頻道（Fox News Channel）「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：「首相宣布提前大選…天啊，她今天確實大獲全勝。」

「她將在國會取得2/3多數，川普總統上周也為她背書。她是很棒的盟友，與總統關係深厚。當日本強大時，美國在亞洲就強大。」

川普5日在社群媒體上支持高市，同時罕見地在選舉結果出爐前，就預告她將於3月19日訪問白宮。

他在貼文中表示，美日正攜手推動一項「非常重大貿易協議」，同時在國家安全方面進行合作，強調自己「給予完全而且全面的背書」。

高市今天則在X平台發文感謝川普「溫暖的話語」寫道：「我們同盟的潛力是無限的。」

美、日2024年雙邊貿易總額達3170億美元，兩國長期維持安全同盟關係，約有5萬名美軍駐紮日本，是美軍在亞太地區部署的關鍵樞紐。

▼收聽一洲焦點Podcast：

日本 川普 高市早苗

上一則

台軍購預算卡關 美議員籲台灣各政黨「秉持善意」合作

延伸閱讀

高市早苗站台助威 台灣女婿山口晉重返眾議院

高市早苗站台助威 台灣女婿山口晉重返眾議院
賴清德恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰

賴清德恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰
日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%
日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
美國總統川普2月1日在佛州自家海湖莊園主持白宮副幕僚史卡維諾婚禮。(路透)

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

2026-02-02 02:43
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物