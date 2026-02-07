北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

我的頻道

記者洪哲政/台北即時報導
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)
英媒報導，美國政府將再批准對台灣出售約200億美元的4項軍售。旅美的台海安全研究中心主任梅復興認為，美國總統川普幾乎沒有可能因北京威脅破局其訪中之行，而取消這些後續軍售案。

「金融時報」報導，美國政府將再批准對台灣出售約200億美元的4項軍售，而北京則威嚇取消4月間的川習會為要挾。

梅復興表示，早在2025年12月17日價值約110億美元的8項軍售案宣布後，華府政策圈內人士就已透露，台灣政府所提出的約400億美元（新台幣1.25兆元）特別預算中，僅有約250億美元是美國軍售，而這批8項軍售案也不是全部金額都屬於特別預算範疇。

梅復興表示，這意味著仍待公告的數項軍售案金額，絕對會超過140億美元； 此外，不一定所有的軍售案都會包納在特別預算的額度下。

他表示，川普政府將宣布的軍售案包括台灣空軍已規畫數年添購的一個愛國者3型防空/反飛彈系統營，包括LATAMDS雷達，IBCS整合式戰鬥指揮系統以及PAC-3 MSE飛彈等新規格。此外，還有NASAMS國家防空飛彈系統等另外數案。

美方人士日前表示，至少愛國者三型的軍售案已於1月中下旬完成了美國國會的層級審查。這表示，該項軍售案隨時都可正式通知國會，已是箭在弦上了。

梅復興表示，至於美國政府何時才會宣布這批軍售，則端視川普跟北京的近期博弈策略而定。雖然中國官方聲稱習近平日前與川普通電話時曾強調「美方務必慎重處理對台軍售問題」，但川普幾乎沒有可能因北京威脅破局其訪中之行而取消這些後續軍售案。

梅復興表示，就像川普第一任期時處理對台灣出售F-16 Block 70 戰機一樣，川普可能考慮等重要外交訪問結束後再找合適時機宣布軍售。但很難想像習近平目前能祭出比2019年時更有利的條件來槓桿川普。事實上，唯一可能緩和美國對台灣安全協助力道的做法。就是中國顯著降低其對台海的軍事威脅；然而，那恐怕正是當前的習近平政權在政治上最難以同意的妥協。

▼收聽一洲焦點Podcast：

軍售 川普 習近平

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕
川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發
我沒看到 上網貼歧視影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文切割不道歉
波蘭議長批川普「不配和平獎」 美大使宣布斷絕往來

