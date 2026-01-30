司法部公布艾普斯坦案逾300萬頁剩餘文件「未保護川普」

司法部完成對艾普斯坦案相關文件的審查，30日陸續公布剩餘文件。（路透）

美國司法部 副部長司法部副部長布蘭奇(Blanch)30日宣布，司法部已完成對艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案相關文件的審查，30日全天將陸續公布剩餘文件，總計超過300萬頁，其中包含2000多段視頻和18萬張圖片。

布蘭奇當天上午在一場新聞發布會上說，這意味著，司法部根據國會通過的法案累計公布約350萬頁愛潑斯坦案相關文件。他表示，司法部最初收集了超過600萬頁各類文件，但經過分析發現真正與愛潑斯坦案相關的只有大約一半。

他還表示，美國國會議員可以到司法部查看未經塗黑處理的愛潑斯坦案相關文件。美國媒體報道，司法部有權對涉及受害者身份、兒童性虐待或可能危及聯邦調查進行的文件內容進行刪減，但對於司法部以此解釋塗黑做法，外界提出質疑。

布蘭奇強調，白宮 沒有監督司法部對愛潑斯坦案相關文件的審查，司法部也沒有利用審查「保護」總統川普 。

川普2024年競選總統期間承諾，如果當選，將公布包括「客戶名單」在內的愛潑斯坦案相關文件。根據國會去年11月18日通過、川普次日簽署的一項法案，司法部應在12月19日前公開愛潑斯坦案相關文件。

司法部自這一最後期限日開始陸續公布文件，但對大量內容作塗黑處理，又在其網站刪除部分剛公布的照片。首批公布的文件中大量提及民主黨籍前總統克林頓，司法部被指找「替罪羊」。一些美國主流媒體解讀此舉意在替川普等共和黨陣營大人物「遮掩」。去年12月23日，司法部公布近3萬頁相關文件，其中不少內容涉及川普，司法部隨後稱文件部分內容不實。