CNBC：川普對多國擴大關稅威脅之際 北京坐看對手犯錯

川普總統(左)與中國國家主席習近平。(路透)

CNBC新聞頻道27日分析，川普 總統近來對多國擴大關稅 威脅，雖然政策可能影響北京利益，卻未直接對中國商品提高關稅；全球策略諮詢機構Teneo執行長維爾道(Gabriel Wildau)比喻道，目前並沒有跡象顯示北京準備以制裁、貿易限制或軍事部署反擊川普新一波攻勢，中國現階段指導原則就是「看到對手正在犯錯時，千萬不要出手阻止」。

專家分析，美中貿易休兵將繼續維持到今年4月「川習會 」登場。最近出現的地緣政治緊張，似乎不太可能衝擊美中貿易休兵，因為北京看準川普威脅不會以對中國造成實質傷害的形式落實，美中雙方都希望「川習會」能夠如期舉行。

報導指出，世界元首近來陸續訪問中國，中國官員一邊忙著接待，一邊希望展現美中關係穩定。

「韓禮士基金會」(Hinrich Foundation)貿易政策召集人艾姆絲(Deborah Elms)說，北京正在觀察情勢，但會審慎因應川普的最新關稅威脅。她說，川普對加拿大徵收100%關稅以及對其他貿易夥伴的諸多警告，具體實現的機會不高。

她說，北京沒有理由在此時招惹華府，雙方其實都正努力透過「川習會」規畫來維持脆弱的貿易休兵。

維爾道說，由於川普先前基於金融市場考慮及商業界反對而降低關稅威脅，這回中國領導人對於川普新一波關稅威脅則抱持懷疑態度。

維爾道表示，北京首要策略似乎是透過強調美國霸凌行為的論述，把全球對美國的不信任發揮到極大化，同一時間則把中國塑造為克制、支持多邊主義、自由貿易及創造雙贏合作的對比。他表示，中國可以在不直接破壞眼前美中關係的情況下做到這點。

他表示，中國目前的指導原則就是「看到對手正在犯錯時，千萬不要出手阻止」。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院(ISEAS-Yusof Ishak Institute)訪問資深研究員歐爾森(Stephen Olson)表示，美中雙方已經習以為常的一種世界是：「彼此相互扔手榴彈，或威脅要扔手榴彈，卻不至於破壞兩國元首的會面計畫」。