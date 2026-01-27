我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美駐中大使：川普邀習近平8或9月訪美

加、歐、印全硬起來了 中等強權合縱連橫抗美霸權

TACO發生率多高？四次只有一次玩真的 難怪市場不怕

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普在短短不到三周內，就發出四波大規模關稅威脅，包括因格陵蘭議題揚言對歐洲八國祭關稅，但後來又作罷。路透
美國總統川普在短短不到三周內，就發出四波大規模關稅威脅，包括因格陵蘭議題揚言對歐洲八國祭關稅，但後來又作罷。路透

美國總統川普在短短不到三周內，就發出四波大規模關稅威脅，平時勢必在金融市場掀起波瀾、讓企業執行長聞之喪膽，經濟學家也會急著下修遭新關稅瞄準國的經濟成長預測。

然而，對於川普關稅大刀可能揮向伊朗貿易夥伴、力挺格陵蘭的歐洲諸國、膽敢向中國大陸靠攏的加拿大，以及落實貿易協議慢吞吞的南韓，金融市場和企業主管對川普最新威脅反應大致平靜，認為川普只是口頭恫嚇意在取得談判籌碼或逼對方改變行為罷了，不會真的付諸實行。

根據彭博經濟學家最新分析，就關稅威脅而論，「川普總是畏縮」（TACO）的說法未必屬實。

更精確說，彭博分析結果顯示，川普只貫徹執行大約四分之一的關稅威脅；另有大約43%原本揚言祭出的關稅後來被撤銷（有時是因川普自認贏了所以宣布取消），或目前尚未落實。

據統計，從2024年11月勝選到2026年1月25日為止，川普2.0累計已發出49次關稅威脅或新的貿易調查。其中有超過半數的威脅，至今尚未充分落實。以上統計數字不包括最新目標--南韓。

分析結果也發現，這49個事例中，大多數是在去年2月至9月之間全面落實或啟動調查，而川普的關稅威脅到2025年尾轉弱，時值川普民調支持度隨美國負擔能力顧慮升高而下滑。

彭博分析報告指出，大致而言，TACO適用於川普最受全球矚目的威脅，通常與可能導致美國有效關稅稅率劇增、或可能危及與中國大陸貿易戰休兵的威脅有關。

川普 關稅 南韓

上一則

加、歐、印全硬起來了 中等強權合縱連橫抗衡美國霸權

下一則

CNBC：川普對多國擴大關稅威脅之際 北京坐看對手犯錯

延伸閱讀

川普威脅課關稅25% 南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

川普威脅課關稅25% 南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
川普關稅常打自家人 WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

川普關稅常打自家人 WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙
回應川普加稅威脅 南韓執政黨：2月底前推動美韓協議立法

回應川普加稅威脅 南韓執政黨：2月底前推動美韓協議立法

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28
密西根大學校園。（美聯社）

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

2026-01-26 10:26

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言