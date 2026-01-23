TikTok在美成立合資公司 學者：仍存法律灰色地帶

中國字節跳動旗下的TikTok正式宣布成立「TikTok美國數據安全合資有限責任公司」。（路透）

中國字節跳動 旗下的TikTok 正式宣布成立「TikTok美國數據安全合資有限責任公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC），標誌著其與美國政府長達五年多的監管博弈迎來關鍵轉折。有受訪學者指出，TikTok美國合資架構雖緩解禁令壓力，但法律解釋模糊，國會或質疑字節跳動的實際控制力。

根據公告，新合資公司由甲骨文 、銀湖資本（Silver Lake）和阿布扎比主權基金MGX各持股15%，其他投資者包括Vastmere、Alpha Wave Partners等，合計持有80.1%股份；中國母公司字節跳動保留19.9%股權，雖不足20%，但仍是最大單一股東。公司董事會由七人組成，TikTok首席執行官周受資位列其中，確保字節跳動在關鍵決策中保有影響力。

中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余凌曲同日接受香港中通社採訪時指出，這種架構仍然存在不確定性。由於相關法律沒有先例可循，解釋的彈性空間大。

他解釋，美方「不賣就禁用」 法案要求TikTok美國版完全脫離字節跳動控制，而合資公司架構下字節跳動仍保留商業運營與算法核心權利；美國國會還可能聚焦「實際影響力」 而非僅看股權比例，或質疑字節跳動對平台的持續控制力等。

值得留意，該合資公司將全權負責美國用戶的數據保護、算法安全、內容審核及軟件保障，所有數據將儲存於甲骨文本地服務器，並基於美國用戶數據重新訓練推薦算法，實現「本地存、本地管、本地用」。與此同時，TikTok的核心商業業務——包括廣告、電商及全球產品互聯——仍由字節跳動100%全資控股實體運營，確保其主要收入來源不受影響。

在算法透明與內容審核交由合資公司管理的情況下，如何確保TikTok平台的運營獨立性與言論自由原則不受過度干預？余凌曲表示，前提條件是對「安全」做出更加明確的解釋和界限劃定，否則運營獨立性或言論自由原則難以保障。

他認為，這一實踐啟示全球社交媒體治理需摒棄「非黑即白」 的對立思維，轉向「安全與自由並重、本土合規與全球運營平衡」 的協同治理模式。此外，也要加強國際合作，形成統一的標準和規範，對全球社交媒體運作給予更大支持。

對於美國政府對TikTok的監管政策頻繁隨政權更迭而調整，余凌曲認為，對跨國科技企業的投資決策已形成「政治周期驅動合規周期」 的典型風險。未來，科技企業對美國市場投資聚焦「純本土技術 + 低數據敏感度」 領域，避免觸碰「敏感區」；另外市場及投資布局可能加速從「高政治風險市場」 轉向「監管穩定區域」「科技友好市場」，例如中國、東盟等。

據公開資料顯示，TikTok在美國擁有約1.7億活躍用戶。亦有分析認為，此次通過「業務分拆+本地合規」模式，既守住核心技術與商業利益，又滿足美方國家安全關切，為中企出海提供了一條在逆全球化背景下「以制度換市場」的新路徑。