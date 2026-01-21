我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：已同北約就格陵蘭制定協議框架 取消對歐加徵關稅

一洲焦點／川普宣布不武取格陵蘭、明州反ICE的政黨運作

川普：已同北約就格陵蘭制定協議框架 取消對歐加關稅

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（右）在達沃斯會晤北約秘書長呂特。（美聯社）
川普總統（右）在達沃斯會晤北約秘書長呂特。（美聯社）

新華社報導，美國總統川普21日在瑞士達沃斯與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，在社群媒體發文稱，他同呂特「制定了關於格陵蘭島乃至整個北極地區未來協議的框架」，因此他不會實施原定於2月1日生效的對歐洲8國加徵關稅的措施。

川普宣布，他已就格陵蘭問題與北約秘書長達成一項框架性協議，並表示基於這一進展，美國將不再對反對其接管格陵蘭計畫的歐洲國家加徵關稅。呂特則在當天的會面中特別感謝了川普推動歐洲國家和加拿大在北約框架下加大國防投入，稱長期以來北約內部存在的一個問題是歐洲國家的軍費支出未能與美國持平。

川普在自家社群平台Truth Social寫道：「基於我與北約秘書長馬克·呂特進行的一次非常富有成效的會談，我們已經就格陵蘭問題——事實上也是整個北極地區——形成了一項未來協議的框架。」

川普表示，如果該方案最終落實，將有利於美國及所有北約國家，並確認原定於2月1日生效的關稅措施將不再實施。川普也透露，關於「金色穹頂」飛彈防禦系統的進一步討論仍在進行中，並再次強調格陵蘭在該系統中的戰略重要性。

美聯社報導，川普總統180度大轉彎，宣布取消先前因美國控制格陵蘭島而對歐洲盟友徵收關稅的計畫。此前，他與北約領導人就北極安全達成了一項「未來協議框架」。就在幾個小時前，川普還堅稱他想要「獲得格陵蘭島，包括權利、所有權和產權」，但他同時表示不會動用武力，並抨擊歐洲盟友，誓言北約不應試圖阻止美國的擴張主義。

在世界經濟論壇上，川普總統發表了一次非同尋常的演講，稱他所要求的領土「寒冷且地理位置不佳」。他表示，美國在二戰期間有效地拯救了歐洲，甚至還對北約宣稱：「與我們幾十年來給予他們的相比，這只是微不足道的要求。」

「除非我決定動用過度的武力，否則我們可能什麼也得不到。如果動用武力，坦白說，我們將勢不可擋。但我不會那樣做，明白嗎？」川普說，後來又補充道，「我沒必要」，「我不想動用武力」。

川普經常在他認為能夠達成有利協議時，試圖加大對對方的壓力。在達沃斯論壇召開前，他似乎也樂於這麼做。

川普 北約 格陵蘭

上一則

一洲焦點／川普宣布不武取格陵蘭、明州反ICE的政黨運作

延伸閱讀

丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象

丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象
國會暴動被告獲川普特赦後 要求政府歸還罰款

國會暴動被告獲川普特赦後 要求政府歸還罰款
坦言曾反核 川普：核能安全已有長足進展 美正大力投入

坦言曾反核 川普：核能安全已有長足進展 美正大力投入
川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
川普總統。(路透)

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

2026-01-15 08:50

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」
紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元