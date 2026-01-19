採99年租約或波多黎各模式 川普格陵蘭方案 達沃斯見真章

我的頻道

編譯吳孟真／綜合外電
川普據傳已指示團隊，針對格陵蘭擬定多套方案，準備在達沃斯世界經濟論壇上，向歐洲盟友提出。(美聯社)
美國總統川普正把他對格陵蘭的執念推向全球舞台，據傳他已指示團隊就格陵蘭議題擬定多套方案，準備在本周舉行的達沃斯世界經濟論壇（WEF）上，向歐洲盟友提出。

基輔郵報引述消息人士報導，川普有可能考慮以99年的租期，租下格陵蘭，這被視為一個折衷方案，意在緩和歐洲的反彈，並實質上讓美國掌控這座資源豐富的北極島嶼。

另一個選項是，賦予格陵蘭居民類似波多黎各的權利。在此框架下，格陵蘭居民將成為美國公民，充分享有雙邊往來與貿易特權；當地居民除非遷居美國本土，也可免繳美國所得稅。川普幕僚認為，這可被包裝成向格陵蘭約5.6萬名居民提出的一項「繁榮方案」。

一名熟悉相關磋商的西方外交官表示，「他們正試圖將此包裝成一個看似不錯的方案」。

川普近幾周針對格陵蘭議題加大施壓力道，揚言祭出關稅、暗示動用軍事力量，並明確表示，將對不願出售格陵蘭的丹麥，祭出貿易懲罰。川普17日還宣布，下月起將對與丹麥立場相同的歐洲國家，課徵10%關稅。

一名西方資深官員表示，「這是伊拉克戰爭以來，我們所見過最嚴重的一次跨大西洋裂痕」。歐盟正在評估是否對此措採取報復性關稅、制裁，甚至動用其重磅經濟手段，即「反脅迫工具」（ACI）。

在關稅陰影逼近、北約神經緊繃、歐洲準備動用經濟武器之際，川普的格陵蘭豪賭不再只是插曲，而是對整個西方聯盟的一次壓力測試。

一名西方官員表示，「一切都將在達沃斯見真章」，「不是局勢降溫至某種保全面子的妥協方案，就是直接步入一場跨大西洋的貿易與安全危機」。

