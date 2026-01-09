我的頻道

住飯店想挑安靜房間 先避開這兩組房號

最高法院「這日」公布川普關稅裁定…今日你應知道5件事

美擬對俄油買家課500%關稅 印度：首重能源安全

中央社新德里9日專電
美國總統川普已同意一項制裁俄羅斯石油的法案，法案最快下周投票表決，若屆時順利生效，包括中國、印度、巴西等仍向俄羅斯採購石油的國家，將面臨500%的超高額關稅。路透
美國稍早傳出將對採購俄羅斯石油的國家祭出500%的超高關稅，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天表示，印度仍將致力顧及14億人口的能源安全。

美國共和黨籍聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）稍早表示，美國總統川普（Donald Trump）已同意一項制裁俄羅斯石油的法案，法案最快下周投票表決，若屆時順利生效，包括中國、印度、巴西等仍向俄羅斯採購石油的國家，將面臨500%的超高額關稅。

針對此事，賈斯瓦今天在印度外交部舉辦的記者會上表示，印度政府已經知道美國的這項提案，也正關注這個法案的發展。

賈斯瓦表示，印度對能源供應這個重要議題，立場眾所皆知，在這段時間裡，「我們以全球市場不斷變化的動態為依歸，致力確保能源的來源得以多元化，以獲得價格合理的能源，好滿足我們14億人口對能源安全的需求。」

俄烏戰爭2022年開打，至今已近4年，各方力促俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，美國也積極設法讓俄烏戰爭落幕。

川普多次對外表示，向俄羅斯採購石油，就是在資助俄國總統普亭（Vladimir Putin），使他得以讓俄烏戰爭繼續打下去。

印度與俄羅斯長期有頻繁往來，尤其在國防、能源面向上更有密切合作。在西方國家的壓力下，印度仍持續向俄羅斯採購石油，美國因此在去年起，除對印度課25%的對等關稅，還另外向其多徵25%的懲罰性關稅，這讓部分印度輸美產品的關稅高達50%。

因關稅問題，印度與美國的關係有了微妙變化，但印度在持續與美方談判之際，雖始終保持「以國內能源安全為首要考量」的立場，但從俄羅斯進口石油的數量，正逐漸下滑。

印度財經網站moneycontrol曾報導，根據歐洲調查公司Kpler數據，2025年12月，印度從俄羅斯進口的石油，約每天120萬桶，這已降至3年來的最低點，而相關人士認為，未來將持續降到每天100萬桶以下。

