快訊

市場撲空…美最高法院9日未對川普關稅做出裁決

美12月就業續降溫 預料不足以使Fed月底再度降息

川普回應減肥藥疑問：沒有用過或許應該使用

中央社華盛頓9日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普經常公開談論朋友和幕僚使用「減肥藥」。不過他本人從未回答過自己是否用過這類熱門減重藥物。

「紐約時報」（The New York Times）報導，川普7日接受紐時專訪時表示，從未用過諸如「周纖達」（Wegovy）、「胰妥讚」（Ozempic）等GLP-1（類升糖素胜肽-1）藥物。被單刀直入提問時，他回答：「沒有，我沒有用過。或許我應該使用。」

在第一個任期期間，川普2020年體重曾經來到244磅（約111公斤），依照他的6呎3吋（約190公分）身高，屬於肥胖級。根據美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的標準，川普去年4月最近一次健康檢查時，醫生回報他體重224磅（約102公斤），身體質量指數（BMI）落在過重區間。

川普政府曾著手降低熱門藥品價格，去年11月宣布一項協議，有助部分藥價降至每月只要149美元。

在橢圓形辦公室宣傳這項協議的活動中，川普詢問幕僚是否用過這些藥時說：「（商務部）盧特尼克（Howard Lutnick）部長，你有用過這些藥嗎？」

盧特尼克回答：「還沒有。」

川普說：「好，不錯。聯邦醫療服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）主任歐茲（Mehmet Oz），他也沒有在用。」

川普接著尋找白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）。

「還有張振熙，張振熙在哪？他在嗎？白宮公關主管。他有在用。」

張振熙沒有立即回應尋求置評的訊息。

川普 白宮 Medicare

