委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

德州煉油廠取得來自委內瑞拉原油之後，效率提升可望讓全國油價下降。(美聯社檔案照)

福斯新聞網8日報導，位於墨西哥灣 (Gulf Coast，又稱美國灣)沿岸的德州煉油廠取得來自委內瑞拉 原油之後，效率提升可望讓全國油價下降。報導指出，全國絕大多數燃油是由墨西哥灣煉油廠供應，煉油廠效率提高產生的漣漪效應，最終將讓美國消費者油價負擔減輕。

另一方面，華爾街日報7日獨家報導，川普總統考慮控制委內瑞拉國營石油 公司PdVSA，讓油價降至每桶50元，對抗俄羅斯與中國的影響。

石油價格資訊服務(Oil Price Information Service)煉油與石油產品執行董布瑞托(Jaime Brito)說，美國煉油產量大多集中於墨西哥灣，多年來墨西哥灣建造與翻修的煉油廠，就是為了處理類似委內瑞拉生產的特別濃稠原油。他表示，從市場角度來看，大量重質原油進入美國煉油系統將帶來「非常正面的發展」。

布瑞托分析，獲得大量重質原油之後，墨西哥灣區煉油廠運作將更有效率，「這是他們好幾年無法做到的，取得更便宜的原油加上運作優化之後，汽油與柴油價格可望維持在更好的水平」。

他指出，如果油輪周四就從委內瑞拉水域離開，預計五、六天之內就能抵達墨西哥灣煉油廠。

布瑞托表示，新一批委內瑞拉原油進入，將在原油市場引發激烈競爭，特別是委內瑞拉與加拿大原油的競爭。他說，這種發展將對美國煉油廠有利，在降低降格方面獲得更多彈性空間。

華爾街日報報導，美國打算收購並且銷售PdVSA生產石油，如果計畫成功，美國將控制西半球大部分石油儲備，同時實現川普政府兩大主要目標；把俄羅斯跟中國排除在委內瑞拉之外、為美國消費者降低能源價格。美國先前對委內瑞拉實施的石油制裁將有部分取消，允許3000萬桶至5000萬桶得以銷售。

報導指出，川普與幕僚正在擬訂計畫，打算未來幾年掌控委內瑞拉石油。川普對助理說，這些努力可望讓油價降低到每桶50元水平。兩名政府資深官員透露，川普曾多次提到油價每桶50元的數字，川普認為50元是理想價格。