美軍抓捕馬杜洛 美國盟邦與對立國家反應一覽

馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭

馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭

中央社／華盛頓3日專電
馬杜洛及其夫人在委內瑞拉首都加拉加斯2025年11月21日出席活動的檔案照。 （新華社）
馬杜洛及其夫人在委內瑞拉首都加拉加斯2025年11月21日出席活動的檔案照。 （新華社）

美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，直接把委國總統馬杜洛及其妻子押走。美媒下午引述聯邦官員報導，載有兩人的飛機已飛抵紐約；馬杜洛預計5日首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。

美國總統川普（Donald Trump）隨後於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，美方已逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，正將兩人押送離境。

川普稍早在記者會上表示，馬杜洛及其妻子正在美國軍艦上，將被送往紐約，面臨司法審判。他還說，美國將和一群人一起治理委內瑞拉，直到當地重回正軌。

美國有線電視新聞網（CNN）下午報導，根據一位聯邦官員的說法，載有馬杜洛及其妻子的飛機已抵達位於紐約的司徒華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base）。

根據路透社，一名美國司法部官員表示，馬杜洛預計將於5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。

美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

外電報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，委國政府準備好要「捍衛」自己的國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛及其妻子，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。

委內瑞拉 司法部 川普

川普稱她就任總統、願與美合作 遭委內瑞拉副總統打臉？

美軍抓捕馬杜洛 美國盟邦與對立國家反應一覽

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

