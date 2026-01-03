我的頻道

一杯酒下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」藏健康風險

川普讚抓馬杜洛「非凡」行動 必要時將對委再攻擊

五角大廈披薩訂單飆升 竟是攻擊委內瑞拉信號？

編譯江昱蓁／即時報導
隨著美國總統川普宣布打擊委內瑞拉並俘虜總統馬杜洛，首都軍事基地卡洛塔的防空設施也流出遭摧毀的照片。（路透）
據印度電訊報報導，美國總統川普3日宣布對委內瑞拉多處軍事設施發動突襲行動，並俘虜委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。然而，就在空襲發生前夕，非官方的「五角大廈披薩報告」就顯示美國防部一帶的深夜披薩店訂單量突然暴增。

報導稱，多年來網民一直將五角大廈附近餐廳的訂單量激增，視為國防部官員深夜仍在工作的非正式指標。隨著委內瑞拉首都卡拉卡斯的軍事基地傳出濃煙，另一處的軍事設施也斷電，約在同一時間監測美國國防部附近餐廳訂單的線上追蹤器，出現異常訂單量。

五角大廈披薩報告在另一則貼文中說，周邊披薩店在經歷約一個半小時的訂單巔峰後，現已空無一人。

不久後川普就宣布俘虜馬杜洛並押解出境，證明美軍對委內瑞拉及其領導人發動「大規模打擊」。隨著消息的擴散，社群媒體將軍事行動與披薩訂單相連結起來。社群媒體X上有人說，「一邊吃披薩一邊轟炸另一國，這簡直瘋狂」。

網站「pizzint.watch」也說華府跨年假期期間，五角大廈周邊披薩店的訂單數量顯著上升，其中部分地區的防禦狀態（DEFCON）甚至被上調至第4級，為僅次於戰爭邊緣的警戒層級。

不過，五角大廈曾澄清強調外送訂單量與實際軍事行動無直接關聯。但多年來，網路一直將五角大廈周邊餐廳訂單激增，視為國防部深夜工作的非官方指標。事實上，去年6月美國轟炸伊朗核設施期間，五角大廈披薩網也指出周邊的一間闢薩店生意火紅，而川普也在一小時後證明空襲伊朗三處核設施。

