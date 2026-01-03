新聞背景╱美介入中南美洲 還有這5大事件

我的頻道

中央社華盛頓3日綜合外電報導
1月3日，哥倫比亞警察在美國駐哥倫比亞大使館外執勤。哥倫比亞表示已加強對美國和委內瑞拉駐哥倫比亞大使館的安保工作。（新華社）
美國總統川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛引發關注，美國全國公共電台整理美國5大介入中南美洲事件，包括：顛覆瓜地馬拉政府、豬玀灣事件、出兵格瑞那達、援助尼加拉瓜反抗軍及入侵巴拿馬。

全國公共電台（NPR）報導，川普（Donald Trump）逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro），是美國長期干預中南美洲歷史中的最新篇章。這種干預可追溯至1823年的門羅主義（Monroe Doctrine），並於20世紀發展至高峰，名義上是為了維護美國利益及防堵共產主義擴張。

全國公共電台訪問佛羅里達國際大學政治學教授伽馬拉（Eduardo Gamarra），整理出美國5大干預事件如下：

一、顛覆瓜地馬拉政府

美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）1954年對瓜地馬拉推行的土地改革感到憂慮，這項政策由瓜地馬拉第2任民選總統總統阿本斯（Jacobo Arbenz）於1951年起推動。

美國中情局展開行動，破壞阿本斯政府，並協助推翻政權。政變領袖阿瑪斯（Carlos Castillo Armas）上台後，成為一連串親美政府中的第1位，直至1980年代中期才恢復文人統治。

二、豬玀灣事件

1961年，美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）上任不久，批准一項祕密計畫，用來推翻與蘇聯越走越近的古巴領導人卡斯楚（Fidel Castro）。該行動於艾森豪政府時期策劃，動員約1400名受中情局訓練的古巴流亡者，預計攻占古巴南部豬玀灣（Bay of Pigs）並掀起推翻卡斯楚行動。

但豬玀灣登陸最終以慘敗收場，卡斯楚部屬兩萬兵力，迫使多數美方支持的流亡武裝力量投降，逾百人喪生，此事令美國顏面盡失。

三、入侵格瑞那達

1983年，加勒比海南部的格瑞那達政治動盪，社會主義者畢紹普（Maurice Bishop）推翻總理蓋芮（Eric Gairy），政權靠攏古巴與蘇聯。

美國總統雷根（Ronald Reagan）對哈瓦那與格瑞那達的互動深感疑慮，1983年10月25日，美軍出兵格瑞那達，是越戰後首次主要戰鬥部署。

美軍雖遭遇較預期激烈抵抗及後勤困難，僅數日即控制局勢，協助建立過渡政府，1984年舉行選舉。

四、援助尼加拉瓜反抗軍

美國長期支持蘇慕薩（Somoza）家族統治尼加拉瓜，直到1979年左派民眾力量協助奧蒂嘉（Daniel Ortega）等人領導的「桑定民族解放陣線」（FSLN）推翻蘇慕薩政權。

美國總統雷根反對桑定民族解放陣線，1981年下達祕密指令援助以反桑定民族解放陣線著稱的反政府游擊隊Contras。奧蒂嘉雖未因反政府游擊隊而下台，但雷根政府卻因援助反政府游擊隊資金來源問題，成為其任內最重大醜聞之一。

五、入侵巴拿馬

巴拿馬強人諾瑞嘉（Manuel Noriega）早期與美國關係良好，不過，他涉入毒品交易遭到美國質疑。1989年12月美國總統老布希（George H.W. Bush）政府派遣超過2萬美軍入侵巴拿馬，逮捕諾瑞嘉。

諾瑞嘉在美被起訴毒品走私，1992年在美遭定罪及服刑，後被引渡回巴拿馬並於2017年在首都巴拿馬市離世。

川普：美軍抓捕馬杜洛全身而退 人員、裝備未受絲毫損失

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美逮捕馬杜洛 學者：實踐新版門羅主義鞏固美洲秩序

新聞背景╱美國對委內瑞拉軍事威脅和打擊時間線

