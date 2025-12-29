我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

烏克蘭盼美國承諾安全擔保50年 川普只願提供15年

記者顏伶如／即時報導
川普總統（右）與烏克蘭總統澤倫斯基28日在海湖莊園會晤。（美聯社）
川普總統（右）與烏克蘭總統澤倫斯基28日在海湖莊園會晤。（美聯社）

川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)周末期間在佛羅里達州會面討論俄烏戰爭和平方案，華爾街日報29日報導，烏克蘭希望美國承諾給予50年安全擔保(security guarantees)，但川普只願提供15年；除了安全擔保之外，對於烏克蘭領土、核電廠等方面，這次磋商均未達成協議。

烏克蘭表示，川普在會中表示，戰爭結束後美國願意提供安全擔保15年，但基輔認為15年時間太短，無法遏止俄羅斯再次侵犯。烏克蘭希望美國提供擔保的時間，至少比15年增加一倍。

澤倫斯基29日對媒體表示，川普回答說「願意考慮」。

川普與澤倫斯基周末期間在佛州見面，討論戰爭結束後的烏克蘭繁榮包裹方案以及美烏雙方共同起草的20點停戰計畫。俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，即將屆滿四周年。

報導指出，會面結束後，川普與澤倫斯基對於達成和平協議的進展如何看法不同。澤倫斯基說，美國同意為烏克蘭提供安全擔保，川普則說安全擔保的協議獲得95%進展，基輔的歐洲盟友也將在美國支持下為安全擔保做出重大貢獻。

川普28日說：「將會有安全擔保，而且是強而有力的協議，歐洲國家將會高度參與。」

報導指出，烏克蘭認為，如果要達成任何停戰協議，由美國提供強大、有法律約束的安全擔保極為重要，才能防止莫斯科對烏克蘭領土發動另一波攻擊。

川普與澤倫斯基都未說明安全擔保細節為何，不過，澤倫斯基指出，川普已經當面確認細節，並說安全擔保必須經過國會通過。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

川澤協商仍存關鍵分歧 克宮：俄美皆認停火延長衝突

延伸閱讀

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
川澤協商仍存關鍵分歧 克宮：俄美皆認停火延長衝突

川澤協商仍存關鍵分歧 克宮：俄美皆認停火延長衝突
川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲
川普與澤倫斯基會談稱接近和平協議 最快「幾周」能結束俄烏戰爭

川普與澤倫斯基會談稱接近和平協議 最快「幾周」能結束俄烏戰爭

熱門新聞

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

2025-12-22 19:53
美國總統川普19日在白宮宣布與9家藥廠達成協議，藥品價格將調降。(路透)

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

2025-12-21 11:15
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布美國海軍新的黃金艦隊計畫，推出「川普級」新型戰艦，身旁示意圖寫著首艦名稱為「挑戰號」。(路透)

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

2025-12-22 19:36
聯邦移民當局撤銷將關恆遣送至烏干達的動議，國土安全部同時發布指導文件，要求下級部門不再尋求將中國籍人士遣送烏干達。(關恆母親拍攝，「中國人權」授權使用)

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

2025-12-22 01:26

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備