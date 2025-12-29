烏克蘭盼美國承諾安全擔保50年 川普只願提供15年

川普總統（右）與烏克蘭總統澤倫斯基28日在海湖莊園會晤。（美聯社）

川普 總統與烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)周末期間在佛羅里達州會面討論俄烏戰爭和平方案，華爾街日報29日報導，烏克蘭希望美國承諾給予50年安全擔保(security guarantees)，但川普只願提供15年；除了安全擔保之外，對於烏克蘭領土、核電廠等方面，這次磋商均未達成協議。

烏克蘭表示，川普在會中表示，戰爭結束後美國願意提供安全擔保15年，但基輔認為15年時間太短，無法遏止俄羅斯再次侵犯。烏克蘭希望美國提供擔保的時間，至少比15年增加一倍。

澤倫斯基29日對媒體表示，川普回答說「願意考慮」。

川普與澤倫斯基周末期間在佛州見面，討論戰爭結束後的烏克蘭繁榮包裹方案以及美烏雙方共同起草的20點停戰計畫。俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，即將屆滿四周年。

報導指出，會面結束後，川普與澤倫斯基對於達成和平協議的進展如何看法不同。澤倫斯基說，美國同意為烏克蘭提供安全擔保，川普則說安全擔保的協議獲得95%進展，基輔的歐洲盟友也將在美國支持下為安全擔保做出重大貢獻。

川普28日說：「將會有安全擔保，而且是強而有力的協議，歐洲國家將會高度參與。」

報導指出，烏克蘭認為，如果要達成任何停戰協議，由美國提供強大、有法律約束的安全擔保極為重要，才能防止莫斯科對烏克蘭領土發動另一波攻擊。

川普與澤倫斯基都未說明安全擔保細節為何，不過，澤倫斯基指出，川普已經當面確認細節，並說安全擔保必須經過國會通過。