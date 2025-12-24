我的頻道

一洲焦點／2025大事：川普就任的這一年

學貸違約者明年起扣薪還債…今日你應知道5件事

川普大規模撤回大使 美國在非洲外交人力不足問題雪上加霜

中央社華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普據報正在大規模召回駐外大使，使得美國在撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）逾半國家無大使，恐令華府在近年來面臨政變與嚴重衝突的非洲更難推動政策。

美聯社22日報導，川普（Donald Trump）政府為了重塑美國外交布局，正在撤回包括大使及使館其他高階職務近30名職業外交官，影響最大地區是非洲，包括盧安達、奈及利亞和尼日等共有13國大使遭換下。

路透報導，美國駐非洲各國大使館及美國國務院非洲事務局原已在多屆政府下長期人員短缺，川普最新行動使得美國駐非洲大使缺額增至約30位。數名前外交官和專家認為，美國的外交無疑將受到影響。

美國國務院並未證實美聯社的報導，也未回覆有關計劃何時任命新大使的提問。

本屆川普政府上台後，努力在非洲推動其聚焦商業的外交政策，美國對當地優先要務也由援助轉為貿易。川普尋求在非洲斡旋達成和平協議和稀土交易，並已敲定數份雙邊協議，而非直接提供外國援助。

但中國在非洲不斷擴大經濟勢力，而多屆美國政府都努力扭轉非洲遭到美國忽視的印象。川普便向非洲國家宣傳美國是比中國更好的夥伴，並承諾會加強美國在當地友誼。

然而，對於華府仍召回多名駐非洲國家大使，曾負責非洲事務的美國前官員哈德遜（Cameron Hudson）認為，這是反映川普的「個人風格」。

他說，從川普曾在剛果民主共和國與盧安達間的和平協議扮演積極角色，以及曾就奈及利亞基督徒遭殺害而揚言對當地政府採取軍事行動，可見一斑。

哈德遜表示，川普覺得「他不需要大使，因為他正在親自處理這些（國際）關係，即使是對54個非洲國家。所以如果他沒有親自介入，是這個國家不值得；如果他親自介入了，又何需大使」？

川普之外，他的阿拉伯與非洲事務高級顧問布羅斯（Massad Boulos）也在民主剛果與盧安達談判過程中扮演要角，並曾努力協助結束蘇丹內戰。而布羅斯是川普次女蒂芬妮（Tiffany）的公公。

不過哈德遜指出，川普的做法是沒抓到外交和國際接觸的重點，也破壞了外交人員塑造美方態度與利益的努力。

