川普大規模撤回大使 美國在非洲外交人力不足問題雪上加霜

美國總統川普。路透

美國總統川普 據報正在大規模召回駐外大使，使得美國在撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）逾半國家無大使，恐令華府 在近年來面臨政變與嚴重衝突的非洲更難推動政策。

美聯社22日報導，川普（Donald Trump）政府為了重塑美國外交布局，正在撤回包括大使及使館其他高階職務近30名職業外交官，影響最大地區是非洲，包括盧安達、奈及利亞和尼日等共有13國大使遭換下。

路透報導，美國駐非洲各國大使館及美國國務院 非洲事務局原已在多屆政府下長期人員短缺，川普最新行動使得美國駐非洲大使缺額增至約30位。數名前外交官和專家認為，美國的外交無疑將受到影響。

美國國務院並未證實美聯社的報導，也未回覆有關計劃何時任命新大使的提問。

本屆川普政府上台後，努力在非洲推動其聚焦商業的外交政策，美國對當地優先要務也由援助轉為貿易。川普尋求在非洲斡旋達成和平協議和稀土交易，並已敲定數份雙邊協議，而非直接提供外國援助。

但中國在非洲不斷擴大經濟勢力，而多屆美國政府都努力扭轉非洲遭到美國忽視的印象。川普便向非洲國家宣傳美國是比中國更好的夥伴，並承諾會加強美國在當地友誼。

然而，對於華府仍召回多名駐非洲國家大使，曾負責非洲事務的美國前官員哈德遜（Cameron Hudson）認為，這是反映川普的「個人風格」。

他說，從川普曾在剛果民主共和國與盧安達間的和平協議扮演積極角色，以及曾就奈及利亞基督徒遭殺害而揚言對當地政府採取軍事行動，可見一斑。

哈德遜表示，川普覺得「他不需要大使，因為他正在親自處理這些（國際）關係，即使是對54個非洲國家。所以如果他沒有親自介入，是這個國家不值得；如果他親自介入了，又何需大使」？

川普之外，他的阿拉伯與非洲事務高級顧問布羅斯（Massad Boulos）也在民主剛果與盧安達談判過程中扮演要角，並曾努力協助結束蘇丹內戰。而布羅斯是川普次女蒂芬妮（Tiffany）的公公。

不過哈德遜指出，川普的做法是沒抓到外交和國際接觸的重點，也破壞了外交人員塑造美方態度與利益的努力。