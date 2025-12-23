川普：基於國安格陵蘭非拿不可 新特使將帶頭衝

川普22日任命路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）為美國格陵蘭特使。路透

美國總統川普 今天再度強調，美國基於國家安全必須擁有格陵蘭 ，並表示他任命的格陵蘭特使將「帶頭」推動相關行動。

路透報導，川普昨天任命路易斯安那州州長蘭德 里（Jeff Landry）為美國格陵蘭特使，此舉再度引發丹麥與格陵蘭不滿，質疑華府對這座礦產資源豐富的北極島嶼抱有企圖。

川普長期以戰略重要性與礦產資源為由，主張格陵蘭這塊丹麥半自治領土應該成為美國的一部分。2024年1月就任路易斯安那州州長的蘭德里也公開支持這項構想。

川普在佛羅里達州棕櫚灘告訴媒體：「我們必須擁有格陵蘭是基於國家安全考量，並非為了礦產。如果你看看格陵蘭的海岸線，上下全是俄羅斯與中國的船隻。基於國家安全，我們必須擁有它。」川普還說，蘭德里願意「帶頭推動這件事」。

對此，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）稍早發表聯合聲明，強調格陵蘭屬於格陵蘭人民。

聲明指出：「你不能併吞另一個國家，即便是以國際安全為理由。格陵蘭屬於格陵蘭人民，美國不應接管格陵蘭。」

