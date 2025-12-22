無證客年底前自願離境 獎金增至3000元

來自宏都拉斯的無證客凱文．安東尼奧．波薩達斯展示手機上的CBP Home應用程式，他於今年5月自願離開美國。(路透)

國土安全部 宣布「限時優惠」，凡在年底前自願離開美國的非法移民 ，可獲得3000元「離境獎金」，遠高於今年5月宣布計畫時的1000元。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)22日發聲明宣布有關決定時，表示這是個「限時優惠」，是美國納稅人「慷慨地」將離境獎勵提高兩倍，優惠限期至今年12月31日。

她同時警告，「非法移民應該利用這項福利自行遣返 ，因為如果他們不這樣做，我們會找到他們，我們會逮捕他們，而且他們永遠也回不來了」。

按照目前法例，被遣返的人將永久禁止進入美國，但透過自願離境，無證移民最終仍可透過合法途徑到美國。

聲明附有一張海報警告說，國安部正「從黑名單上剔除名字」，警告「不要成為我們下一個找到的名字」。

國安部宣稱，今年5月宣布自願離境獎勵1000元計畫以來，已有「數萬人」使用政府的CBP Home 手機應用程式，向政府通報自離境，除了可獲得免費機票到任何一個地方，還會免除因無視遣返令而面臨的巨額罰款。國安部強調「該應用程式有立即離開及自我遣返的選項，他們將來仍有機會合法返回並實現美國夢」。

根據華爾街日報等媒體報導，儘管「離境獎金」增加兩倍，但對於政府來說非常划算，可節省大量成本。政府早前估計逮捕、拘留以及遣返非法移民，整個程序平均每人成本為1萬7121元。

國土安全部官員估計，包括驅逐、遣返及自願離境等，今年約有190萬無證移民離開美國，包括部分人自願離境。有關官員表示已有「數萬人」使用CBP Home應用程式離境的說法，但數字無法核實。

移民研究中心(Center for Immigration Studies)根據美國人口普查局的「目前人口調查」(Current Population Survey)數據預測，在全力打擊非法移民及收緊政策下，估計今年上半年美國的外國人口減少了220萬人，是數十年來單年降幅最大的一次。