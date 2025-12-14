澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

川普總統。(美聯社)

美國總統川普今天針對澳洲 雪梨猶太 節慶活動發生致命大規模槍擊 予以譴責，稱這是「純粹的反猶太攻擊」。

法新社報導，川普在白宮舉行耶誕慶祝活動期間表示：「那是一場可怕的攻擊，造成11人死亡、29人重傷。很明顯，那是一場反猶太攻擊。」

路透報導，雪梨邦代海灘（Bondi Beach）今天的猶太「光明節」（Hanukkah）慶祝活動遭到槍手開火，造成至少11人喪生。澳洲官員形容這是一起有針對性的反猶攻擊事件。

新南威爾斯州（New South Wales）警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）在記者會中指出，其中一名嫌疑槍手被當場擊斃，另一名情況危急，警方正調查是否有第3名攻擊者涉案。他表示，包括兩名員警在內，共有29人因傷送醫。

當局指出，若非有路人挺身而出，傷亡情況恐怕會遠遠超過於此。據當地媒體報導，這名路人為43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al-Ahmed），他被拍到從後方撲向一名槍手，與其扭打並成功搶下步槍。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表示：「由於他的英勇，今晚才有這麼多人還能活著。」他稱許阿邁德是「真正的英雄」。

蘭尼恩表示，拆彈小組正在處理多枚疑似急造爆炸裝置。澳洲最高情報官員勃吉斯（Mike Burgess）指出，當局對其中一名嫌犯早有掌握，但當時未認定其具立即性威脅。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）召集內閣國家安全委員會（National Security Committee），嚴厲譴責這起攻擊的邪惡行徑「超出常人理解範圍」。

他說：「光明節首日發生這起對澳洲猶太人有針對性的攻擊。這本來應該是充滿歡樂、讚頌信仰的日子。」

目擊者表示，這處知名海灘於炎熱夏夜人聲鼎沸，槍擊持續約10分鐘，數以百計民眾沿著沙灘、鄰近街道和公園倉皇逃命。警方表示，約有1000人參與這項光明節活動。

今天這起槍擊是自從以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭於2023年10月爆發以來，澳洲境內針對猶太會堂、建築物和車輛一連串反猶事件中最嚴重的一起。

澳洲的猶太裔人口為數不多，已經與更廣泛社群融為一體。這個2700萬人口的國家約僅15萬人認同自己是猶太人。據估計，約1/3猶太人口住在雪梨東郊，包括邦代。