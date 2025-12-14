我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍擊案 20多歲男子在旅館被拘 房內有兩槍

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

中央社華盛頓／雪梨14日綜合外電報導
川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

美國總統川普今天針對澳洲雪梨猶太節慶活動發生致命大規模槍擊予以譴責，稱這是「純粹的反猶太攻擊」。

法新社報導，川普在白宮舉行耶誕慶祝活動期間表示：「那是一場可怕的攻擊，造成11人死亡、29人重傷。很明顯，那是一場反猶太攻擊。」

路透報導，雪梨邦代海灘（Bondi Beach）今天的猶太「光明節」（Hanukkah）慶祝活動遭到槍手開火，造成至少11人喪生。澳洲官員形容這是一起有針對性的反猶攻擊事件。

新南威爾斯州（New South Wales）警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）在記者會中指出，其中一名嫌疑槍手被當場擊斃，另一名情況危急，警方正調查是否有第3名攻擊者涉案。他表示，包括兩名員警在內，共有29人因傷送醫。

當局指出，若非有路人挺身而出，傷亡情況恐怕會遠遠超過於此。據當地媒體報導，這名路人為43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al-Ahmed），他被拍到從後方撲向一名槍手，與其扭打並成功搶下步槍。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表示：「由於他的英勇，今晚才有這麼多人還能活著。」他稱許阿邁德是「真正的英雄」。

蘭尼恩表示，拆彈小組正在處理多枚疑似急造爆炸裝置。澳洲最高情報官員勃吉斯（Mike Burgess）指出，當局對其中一名嫌犯早有掌握，但當時未認定其具立即性威脅。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）召集內閣國家安全委員會（National Security Committee），嚴厲譴責這起攻擊的邪惡行徑「超出常人理解範圍」。

他說：「光明節首日發生這起對澳洲猶太人有針對性的攻擊。這本來應該是充滿歡樂、讚頌信仰的日子。」

目擊者表示，這處知名海灘於炎熱夏夜人聲鼎沸，槍擊持續約10分鐘，數以百計民眾沿著沙灘、鄰近街道和公園倉皇逃命。警方表示，約有1000人參與這項光明節活動。

今天這起槍擊是自從以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭於2023年10月爆發以來，澳洲境內針對猶太會堂、建築物和車輛一連串反猶事件中最嚴重的一起。

澳洲的猶太裔人口為數不多，已經與更廣泛社群融為一體。這個2700萬人口的國家約僅15萬人認同自己是猶太人。據估計，約1/3猶太人口住在雪梨東郊，包括邦代。

猶太 澳洲 槍擊

上一則

美攔截駛往伊朗貨輪 運了來自中國武器零件

延伸閱讀

美「國家安全戰略」與日本不同調 外務省官員擔憂

美「國家安全戰略」與日本不同調 外務省官員擔憂
ISIS襲敘利亞美軍釀3死 川普矢言「嚴厲報復」

ISIS襲敘利亞美軍釀3死 川普矢言「嚴厲報復」
經濟不好？健康不佳？川普難題有些似曾相識

經濟不好？健康不佳？川普難題有些似曾相識
對停火「態度開放」卻仍互控攻擊 泰柬戰火擴大、白宮說話了

對停火「態度開放」卻仍互控攻擊 泰柬戰火擴大、白宮說話了

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了

她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了
好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字