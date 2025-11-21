同樣出身紐約精英階級 川普、曼達尼上演背景之爭

由於政見不同，曼達尼競選紐約市長期間，川普支持他的對手。兩人21日在白宮見面，媒體十分關注。(路透)

Politico新聞網站分析，新任紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與川普 總統同樣出身紐約，都是走民粹路線的知名政治人物，但兩人成長環境卻是紐約社交圈截然不同的精英階級。川普與曼達尼21日的見面堪稱美國兩位最重要政治人物的會面，也是皇后區出身的孩子與曼哈頓子弟之間的較量，力爭上游者與天生圈內人之間的比拚，其中一人渴望登上雜誌封面，另一人童年時期不費吹灰之力就讓聖誕節願望清單獲得紐約銷量最大的雜誌刊登。

曼德尼是來自上西區(Upper West Side)子弟，這個社區因為導演伍迪艾倫(Woody Allen)、編劇諾拉伊佛朗(Nora Ephron)的電影而聞名，長期以來被視為某種紐約文化的核心地帶。現在居民大多數是銀行家和律師，但根據1974年紐約時報報導，當地數十年來住著比紐約市其他社區更多的知名知識分子。

曼達尼的父親馬哈茂德·曼達尼(Mahmood Mamdani)是哥倫比亞大學人類學者及政治學教授，母親米拉·奈兒(Mira Nair)是獨立製片人。曼達尼7歲時全家搬進上西區，生活很自然地受到環境影響。曼達尼12歲時獲得「紐約雜誌」(New York magazine)報導，內容是孩子們希望在聖誕節得到什麼禮物，當時曼達尼說，想要書籍，還有FIFA 2003、Sim City 3000兩款電腦遊戲。

川普跟曼達尼一樣是紐約客，差別在於川普出生在皇后區，成長於富裕社區，對曼哈頓的看法是從外部形成的。川普成長環境比曼達尼優渥豪華，因為父親是房地產開發商，他小時候住在有23個房間的牙買加莊園(Jamaica Estates)。從川普兒時故居到曼哈頓中城大約45分鐘車程，坐地鐵則要一小時。川普從小就讀私立學校，13歲時被父親送到紐約上州的軍事寄宿學校，原因之一是川普經常偷溜到曼哈頓晃蕩。

成年之後的川普經常與知識精英意見相左，這些精英的非正式總部就在上西區。身為企業家的川普則在曼哈頓興建豪華公寓以及酒店。