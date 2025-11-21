我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 未出席但以電話現場致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

川普白宮晤曼達尼釋善意：紐約迎出色市長…他將令人驚艷

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普21日於橢圓形辦公室會晤了紐約市當選市長曼達尼。（美聯社）
美國總統川普21日於橢圓形辦公室會晤了紐約市當選市長曼達尼。（美聯社）

美國總統川普21日（周五）於橢圓形辦公室會晤了紐約市當選市長曼達尼(Zohran Mamdani)，他向曼達尼表示祝賀，並稱讚兩人的會晤既「精彩」又「極具成效」。

據有線電視新聞網（CNN）報導，川普在堅毅書桌後方表示，「我們剛進行了一場精彩的會晤，一場真正出色且極具成效的會晤，」曼達尼則站在他的身邊。

出身紐約的川普強調，盡管存在尖銳政治分歧，雙方仍擁有共同優先事項。「我們有一項共同目標，就是讓這座我們深愛的城市蓬勃發展，」川普表示。「我向他致賀，並討論了若干高度共識的議題，例如住房建設、食品價格，以及油價正大幅回落。」

川普更對這位即將上任的市長展現善意，甚至預言他可能令保守派人士驚豔。「我認為你們將迎來一位非常出色的市長，」他表示，「他表現越出色，我就越開心。我必須說，黨派之分在此不復存在。」

「事實上，我認為他將令部分保守派人士感到意外，同時也會讓某些極度自由派人士感到意外。」

曼達尼站在橢圓形辦公室表示，與川普總統舉行了一場聚焦紐約市民生活成本問題的「富有成效的會晤」。

曼達尼開場時說道：「我感謝與總統的會晤，正如他所言，這是一場富有成效的會談，聚焦於我們共同敬仰與熱愛的城市——紐約市。」

總統與市長當選人互致暖心問候，川普祝賀其當選，曼達尼則表示「珍視此次對話」。

曼達尼強調：「必須為850萬紐約市民提供可負擔的生活條件——這些將這座城市視為家園的人們，正掙扎於美國最昂貴城市的生存壓力。」

「我們談及租金、談及食品雜貨、談及水電瓦斯。我們探討了各種迫使居民遷離的現象，」曼達尼提及這些正是其市長競選的核心議題。「我珍視與總統共度的時光，珍視這場對話，並期待攜手為紐約市民實現可負擔的城市生活。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

 

曼達尼 川普 紐約市

上一則

透過雇主買健保 明年保費漲7%僅加薪3.1% 影響1.6億人

下一則

美擬放行Nvidia晶片輸中？華府鷹派憂助長北京軍力

延伸閱讀

美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願

美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
川普今在白宮會見曼達尼…今日你應知道5件事

川普今在白宮會見曼達尼…今日你應知道5件事
川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當

川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當
川普和平方案促烏割地 諾獎得主：不以領土換和平

川普和平方案促烏割地 諾獎得主：不以領土換和平

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增