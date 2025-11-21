川普白宮晤曼達尼釋善意：紐約迎出色市長…他將令人驚艷

美國總統川普21日於橢圓形辦公室會晤了紐約市當選市長曼達尼。（美聯社）

美國總統川普 21日（周五）於橢圓形辦公室會晤了紐約市 當選市長曼達尼 (Zohran Mamdani)，他向曼達尼表示祝賀，並稱讚兩人的會晤既「精彩」又「極具成效」。

據有線電視新聞網（CNN）報導，川普在堅毅書桌後方表示，「我們剛進行了一場精彩的會晤，一場真正出色且極具成效的會晤，」曼達尼則站在他的身邊。

出身紐約的川普強調，盡管存在尖銳政治分歧，雙方仍擁有共同優先事項。「我們有一項共同目標，就是讓這座我們深愛的城市蓬勃發展，」川普表示。「我向他致賀，並討論了若干高度共識的議題，例如住房建設、食品價格，以及油價正大幅回落。」

川普更對這位即將上任的市長展現善意，甚至預言他可能令保守派人士驚豔。「我認為你們將迎來一位非常出色的市長，」他表示，「他表現越出色，我就越開心。我必須說，黨派之分在此不復存在。」

「事實上，我認為他將令部分保守派人士感到意外，同時也會讓某些極度自由派人士感到意外。」

曼達尼站在橢圓形辦公室表示，與川普總統舉行了一場聚焦紐約市民生活成本問題的「富有成效的會晤」。

曼達尼開場時說道：「我感謝與總統的會晤，正如他所言，這是一場富有成效的會談，聚焦於我們共同敬仰與熱愛的城市——紐約市。」

總統與市長當選人互致暖心問候，川普祝賀其當選，曼達尼則表示「珍視此次對話」。

曼達尼強調：「必須為850萬紐約市民提供可負擔的生活條件——這些將這座城市視為家園的人們，正掙扎於美國最昂貴城市的生存壓力。」

「我們談及租金、談及食品雜貨、談及水電瓦斯。我們探討了各種迫使居民遷離的現象，」曼達尼提及這些正是其市長競選的核心議題。「我珍視與總統共度的時光，珍視這場對話，並期待攜手為紐約市民實現可負擔的城市生活。」

